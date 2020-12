Anitta se pronuncia após ser criticada por produtora de ‘Modo Turbo’: “Biscoiteiros”

O lançamento do videoclipe ‘Modo Turbo’, da cantora Luísa Sonza, em parceria com as cantoras Anitta e Pabllo Vittar, foi um dos assuntos da semana, tanto pela quantidade de acessos que teve no YouTube quanto pela repercussão da polêmica envolvendo o diretor Marcos Lafer, integrante do duo Alaska com Gustavo Moraes, que produziu o vídeo, que criticou a postura de uma das hitmakers convidadas. O assunto deu o que falar nas redes sociais.

Tudo começou quando Lafer criticou Anitta, ao afirmar que não concordava com a conduta profissional da artista e comentar que teria sido difícil lidar com o ego da funkeira.

A produtora do vídeo tá falando mal da aninha nos stories pic.twitter.com/kMw4WoAxqI — Girl From CE (@shutuphyago) December 24, 2020

A fala de Lafer foi rebatida por Luísa Sonza, que usou sua conta do Twitter para dizer que estava decepcionada com a produtora: “Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente”, escreveu. Ironicamente, a indicação da produtora para o trabalho veio de Anitta, que respondeu o comentário de Luíza dizendo estar 'envergonhada' pela sugestão’: “E eu só a vergonha de ter te falado pra fazer com eles, miga”, disse.

Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020

Após a repercussão da treta entre elas e a produtora Alaska, Anitta gravou uma sequência de stories em seu Instagram para explicar a situação ocorrida. Segundo ela, após expor seu lado impaciente na série lançada na Netflix sobre sua vida e carreira, diversas pessoas passaram a acusá-la de ter agir com grosseria. No pronunciamento, ela ainda explica que a produtora não seguiu a proposta exigida por elas para o videoclipe, mas garantiu que foi gentil ao falar com os profissionais. Confira o desabafo:

Ela ainda aproveitou para dizer que se soubesse que a empresa era ‘biscoiteira’, teria agido de outra maneira.