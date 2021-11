Anitta se diverte em novo clipe: 'Sempre que eu quero transar com alguém, eu chamo para um vídeo'

Com clipe em espanhol marcado para estrear nesta quinta-feira (11), Anitta compartilhou imagens dos bastidores da gravação de “Envolver” e brincou sobre o motivo da escolha do modelo marroquino Ayoub Mutanda para dividir cenas quentes na produção. As informações são do jornal O Dia.

Em espanhol, idioma que o modelo não fala, Anitta disse: "Eu estava navegando no TikTok um dia e vi um negócio que era de outro nível. Eu disse 'ok, vou tentar transar com ele'. Sempre que eu quero transar com alguém, eu chamo para um vídeo".

No entanto, a brincadeira não pegou bem. Alguns internautas reclamaram dela ter feito a declaração em uma língua que Ayoub não entendia e de hiperssexualizar o modelo.

"Ai, gente vão ser chatos assim lá na casa do parente, viu? Óbvio que eu sabia que podia falar isso, não é um estranho que eu cruzei na rua e saí falando bosta. Eu traduzi o que eu disse dez segundos depois e ele morreu de rir. Caso contrário, eu não estava postando isso, né? Gente chata", respondeu a Poderosa.