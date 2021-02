Anitta revela que quer criar um reality em uma ilha com ex-BBBs

Fora do Brasil, Anitta revelou que está pensando em criar um reality em uma ilha com ex-BBBs. Fã do programa da Globo, a cantora adiantou alguns nomes para participarem de sua atração.

Estão na lista de preferências Lucas, Hariany e quem sair nesta segunda eliminação do “Big Brother Brasil 21” - a preferência da Poderosa é que Arcrebiano saia da casa.

Depois de expor sua atração por Arthur e descartar o brother, ela avisa que tem interesse em pegar o modelo capixaba e professor de crossfit. "Se o Brasil votar eu pego o Bil (se ele quiser, claro) e é isso... bora jogar", brincou Anitta. "Cadê meus patrocinadores para me ajudar a pagar isso?", completou.

A cantora também não perdeu a oportunidade de zoar a postura de Lumena dentro da casa do "BBB". "Não consegui dormir porque veio uma pergunta na cabeça: Devo pedir autorização da Lumena sobre a ilha?", disparou Anitta.