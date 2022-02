Anitta rebate Ricardo Salles após ele criticar mobilização de Caetano Veloso pelo meio ambiente

Anitta voltou a trocar farpas com o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles no Twitter. Ele usou a rede para criticar um encontro que deve ter a presença de Caetano Veloso e mais artistas com presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

"Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet", escreveu Ricardo Salles em seu perfil no Twitter, ao compartilhar uma notícia sobre o encontro.

Anitta rebateu o cometário de Salles. "E a gente por um acaso é político para ficar fazendo o trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e trazer informação pro povo pra ver se não dá a cagada de novo de te eleger deputado nas próximas eleições pra você se safar", escreveu Anitta.

A cantora brasileira, que vem ganhando cada vez mais espaço internacional, também aproveitou para divulgar a mobilização de Caetano Veloso. "Dia 9 de Março em Brasília ato #CaetanoPelaTerra, às 15h, em frente ao Congresso defendendo o meio ambiente", escreveu, que voltou a criticar o ex-ministro do Meio Ambeinte.

"Sabemos que não é a sua. Talvez neste dia você esteja na frente de um juiz, se defendendo das acusações de crimes praticados contra o meio ambiente pra não ser preso", concluiu Anitta.

Em seguida, Salles respondeu Anitta com um xingamento, sem endossar discussão. "Ô Teletubie, volta lá pra sua tribo dos #kutatuadu e não enche a paciência", escreveu Salles, que foi novamente respondido por Anitta.

"Quem tem c* tem medo né, Salles? Eu tenho c* tatuado mas não tenho medo. Vou sim para qualquer tribo porque se tem uma coisa que eu respeito e vocês não, se chama tribo... Enquanto isso eu vou andando na linha e deixando essa de ser investigado pra você e seu bando", finalizou Anitta.

Caetano Veloso mobiliza artistas pelo meio ambiente

A mobilização de Caetano Veloso deve levar artistas para um encontro com Rodrigo Pacheco, com o objetivo de sensibilizá-lo sobre o risco que projetos de lei que tramitam no Senado podem trazer ao meio ambiente.

Há menos de um ano, Anitta já tinha discutido com Salles pelo Twitter, e chegou a pedir a saída do então Ministro do Meio Ambiente da pasta. Atualmente, o ex--ministro é filiado ao mesmo partido de Bolsonaro, o PL. Ele deve disputar uma vaga a deputado federal nas próximas eleições.