Anitta pode ser indicada ao Grammy, aponta Billboard

O site da Billboard, especializado em música, Anitta é uma das favoritas a estar na lista do Grammy 2022 nesta sexta (16). A brasileira é cotada para o Grammy de Artista Revelação. A Billboard colocou Anitta entre os nomes “dentro do alcance”, o que quer dizer que existe alguma possibilidade, ainda que pequena.

Entretanto, há nomes mais fortes na categoria como girl in red, Glass Animals, The Kid LAROI, Tate McRae, Arlo Parks, Saweetie e, claro, Olivia Rodrigo.

Na mesma situação que Anitta – “dentro do alcance” – estão Pooh Shiesty, Lucy Dacus, Masked Wolf, Rina Sawayama, Duncan Laurence, Rauw Alejandro, Latto, Flo Milli e Japanese Breakfast. No ano passado, a Academia avaliou 343 artistas para escolher os indicados nesta categoria.

“A categoria Artista Revelação do Grammy 2022 deverá contar com um punhado de estrelas pop teen, com Olivia Rodrigo, The Kid LAROI e Tate McRae como possíveis candidatos. Giveon ganhou o BET Awards de Artista Revelação, mas é inelegível ao Grammy, considerando que já foi indicado a Melhor Álbum R&B por ‘Take Time’. Polo G, cujo terceiro álbum, ‘Hall of Fame’, liderou a Billboard 200 e gerou o single nº1 ‘Rapstar’ sem dúvida será discutido pelo comitê de triagem (que é diferente do comitê de revisão de nomeações)”, diz a Billboard.