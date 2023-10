Anitta é processada em R$ 150 mil pela utilização de meme em divulgação de álbum

Anitta está sendo processada por utilizar um vídeo um grupo de dança chamada Cia Fissura durante o lançamento do álbum "Versions Of Me". A promotora de vendas carioca Poliana da Silva Ribeiro, de 28 anos, abriu o processo contra a cantora por usou indevidamente em que ela e as amigas dançavam em 2012. O grupo virou memes com o vídeo.

De acordo com informações do jornal A Folha de S. Paulo, Poliana cobra R$ 150 mil por uso indevido de imagem, danos morais e materiais, por Anitta ter usado o vídeo antigo em uma ação para divulgar o novo álbum. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre o caso.