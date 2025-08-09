Anitta e Ian Bortolanza estão noivos, afirma J Balvin

A cantora Anitta está noiva do atual namorado, Ian Bortolanza, como contou o cantor e compositor colombiano J Balvin via Stories neste sábado (9). Como escreveu Balvin: "Anel de noivado! Parabéns! Vou vê-los no casório".

A imagem, feita nos bastidores do festival Baja Beach Fest, no México, mostra a funkstar beijando seu amado e usando um anel de pedras douradas e prateadas bem grande. Anitta mostra em primeiro plano o anel de noivado.

No entanto, alguns fãs da cantora notaram que o próprio Balvin usava uma joia parecida em Stories anteriores. Daí, vem a dúvida se Anitta e Ian Bortolanza estavam mesmo dizendo a verdade ou é mesmo uma brincadeirinha.