Anitta chega ao Brasil e cobra o aluguel de Juliette

Anitta pisou em solo brasileiro, no início da noite de sexta-feira (4), e foi direto para sua mansão, na Barra da Tijuca, e encontrou Juliette, a vencedora do BBB21. A cantora logo brincou: "Vim cobrar o teu aluguel" e em seguida abraçou Juliette.

Juliette entrou na brincadeira "Posse e propriedade! Você tem a propriedade, a posse é minha, me apossei, minha filha. Você não tem mais nada aqui". "Acabou meu quarto, não existe mais. Passada, chocada", observou Anitta.

A advogada paraibana estava hospedada com sua equipe e família no imóvel da cantora, que passou uma longa temporada em Miami, no Estados Unidos.