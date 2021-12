Animação de 'Pedro e o Lobo' com orquestra terá exibição virtual

Uma nova experiência musical e visual para as crianças vai ao ar no canal do Youtube do Theatro Municipal de São Paulo, no domingo, 26, com a exibição de “Pedro e o Lobo”. No vídeo é possível conferir animações produzidas pelo Giramundo e música da Orquestra Experimental de Repertório em cenas gravadas durante apresentação no TMSP.

Assista uma prévia:

“Pedro e o Lobo”, de Sergei Prokofiev, é a peça mais apresentada do grupo mineiro de teatro de bonecos. Mas, dessa vez, o espetáculo está diferente. Os bonecos a fio foram transformados em bonecos digitais e animados para se movimentarem em sincronia com a música. O resultado é o primeiro espetáculo do Giramundo apresentado sem marionetistas.

“A nova versão de Pedro e o Lobo marca uma importante fase na história do Giramundo em que estamos nos aprofundando cada vez mais na animação. Embora o grupo já desenvolva trabalhos no meio desde de 2006, foi em 2021 que nós produzimos os dois projetos mais longos e complexos em cinema de animação. O “Pedro e o Lobo” é um deles, e o filme “O Pirotécnico Zacarias” é outro”, é o que declara Ulisses Tavares, um dos diretores do grupo.

Parte desse mergulho no cinema de animação é uma resposta aos desafios causados pela pandemia, com a restrição aos espetáculos presenciais, e outra parte é a curiosidade pelo movimento e por novas formas de fazer teatro de bonecos, que está na essência do Giramundo. A nova montagem mantém os propósitos da peça musical de Prokofiev, de 1936, de aproximar as crianças das diversas sonoridades componentes de uma orquestra, associando timbres e naipes de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão) a cada um dos personagens da história.

Os concertos têm a regência dos maestros Jamil Maluf e Thiago Tavares, direção de Marcos Malafaia e Ulisses Tavares, produção do Theatro Municipal de São Paulo, animação e vídeo do Estúdio Giramundo e design de bonecos originais de Álvaro Apocalypse.