O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angelina Jolie revela cicatrizes de mastectomia preventiva para alertar mulheres

A mãe de Jolie morreu aos 56 anos após ser diagnosticada com a doença

Estadão Conteúdo
fonte

Angelina Jolie para revista Time France (Reprodução / Instagram @timefrance)

A atriz Angelina Jolie mostrou suas cicatrizes de mastectomia dupla em um ensaio fotográfico para a revista Time França, na primeira edição francesa da publicação, lançada esta semana. "Compartilho essas cicatrizes com muitas mulheres que amo. E sempre me emociono quando vejo outras mulheres compartilhando as suas", disse a atriz.

Em 2013, Angelina anunciou em um artigo publicado no New York Times que havia se submetido a mastectomia dupla, seguida de ooforectomia dupla em 2015, devido à sua predisposição genética ao câncer.

A mãe de Jolie morreu aos 56 anos após ser diagnosticada com a doença. "Eu queria escrever isso para dizer a outras mulheres que a decisão de fazer uma mastectomia não foi fácil", escreveu Jolie no artigo. "Mas é uma decisão da qual estou muito feliz. Minhas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%. Posso dizer aos meus filhos que eles não precisam temer me perder para o câncer de mama."

A decisão de Jolie de tornar a notícia pública encorajou outras mulheres a fazerem exames preventivos de câncer e ganhou até um nome: o Efeito Angelina. Quando ela revelou ter feito a cirurgia preventiva, houve um aumento de 20% nos exames de rastreamento na França. Já nos EUA, houve um crescimento de 64% nos exames nas primeiras duas semanas. E seis meses depois, a alta chegou a 37%.

As fotos para a capa da Time França foram feitas por Nathaniel Goldberg. Angelina disse ainda que quis estampar a capa da revista por saber que a publicação "compartilharia informações sobre saúde da mama, prevenção e conhecimento sobre o câncer de mama".

"As decisões sobre saúde devem ser pessoais, e as mulheres devem ter as informações e o apoio necessários para tomar essas decisões. O acesso aos exames e aos cuidados não deve depender de recursos financeiros ou do local de residência", disse ainda na entrevista.

Novo filme

Angelina estrela o filme Couture, dirigido por Alice Winocour, com estreia prevista para fevereiro de 2026. Na trama, ela interpreta Maxine Walker, uma cineasta americana diagnosticada com câncer de mama.

"Eu amo este filme porque ele conta uma história que vai muito além da jornada de uma pessoa doente: ele mostra a vida. Foi essa perspectiva luminosa que me tocou e me fez querer interpretar esse papel", disse Jolie.

