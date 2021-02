Andressa Urach fala sobre Karol Conká: 'Não ia conseguir me segurar, ia ser treta real'

Andressa Urach revelou que se participasse do "Big Brother Brasil 21" não deixaria barato as provocações de Karol Conká. O comportamento hostil da rapper em relação a Lucas Penteado, chegando a chamá-lo de “merda” durante o ao vivo, fez com que a modela afirmasse que, se fosse ela ouvindo os ataques, "não ia conseguir se segurar", apostando na possibilidade de um "barraco" com Conká.

"Gente, o que vocês estão achando do Big Brother? E a Karol? Se eu tivesse lá dentro, vocês acham que eu ia conseguir me segurar e não arrumar barraco com ela? Acho que não, ia ser barraco real. Não ia conseguir conviver com ela", disse, nos stories do Instagram, logo após a exibição do Jogo da Discórdia.

"Se eu estivesse lá, não ia conseguir me segurar não, ia ser treta real", completou.