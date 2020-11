Andressa Urach pode se tornar garota-propaganda de cervejaria

Uma grande cervejaria brasileira está prestes a fechar contrato com Andressa Urach para que a apresentadora se torne a musa da marca. O tema da campanha já foi até apresentado, de acordo com as fontes da coluna de Leo Dias.

A “nova Andressa Urach” pode estrelar a campanha “Sempre voltamos para as melhores coisas da vida”.

Depois que começou a criticar a Igreja Universal, Urach retomou a carreira de modelo e tem recebido convites de marcas de lingerie, cintas modeladoras, clínicas estéticas, entre outros negócios.