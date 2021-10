Andressa Urach diz que ex-marido 'se arrependeu' de tê-la deixado grávida

Na noite desta sexta-feira (1º), após polêmicas envolvendo Andressa Urach e seu ex-marido, Thiago Lopes, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram que o ex “se arrependeu” de tê-la deixado grávida e que ele vai cuidar dela e do bebê do casal.

Lopes escreveu em um post nos Stories da rede social: "Informo que Andressa Urach estará todas as noites em casa com a sua família". Em seguida, publicou uma adaptação do versículo bíblico disponível em 1 João, 2:14: "Eu vos escrevi porque sois forte e tendes vencido o maligno".

Alguns minutos depois, Urach postou: "Me ex-marido se arrependeu de me deixar grávida. Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a preocupação de todos".

