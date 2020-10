Andressa Suíta volta para o Instagram com foto belíssima

A modelo e empresária Andressa Suíta voltou com tudo para o Instagram após as postagens envolvendo o término de seu casamento com Gusttavo Lima. Ela marcou o retorno para a rede social com uma foto em que aparece de olhos fechados com uma flor amarela presa ao cabelo.

Muito burburinho está sendo feito em volta dos motivos para a separação do casal. Andressa usou o Instagram para dizer que foi “comunicada” que o relacionamento tinha terminado durante uma madrugada no começo de outubro. Os internautas acreditam que o motivo do divórcio seja traição por parte de Gusttavo, mas nada foi confirmado pelo cantor.