Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo comemoram parceria com 'Tangos, boleros e outros dramas'

A cantora Andréa Pinheiro e o pianista Paulo José Campos de Melo comemoram suas “bodas de prata” na música na próxima quarta-feira, 2, retornando aos palcos de Belém, com o show “Tangos, boleros e outros dramas”. A apresentação será no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur.

Andréa Pinheiro traz mais um espetáculo aos palcos de Belém (Walda Marques)

A primeira vez em que estiveram juntos em um palco foi em 1999, quando o Paulo convidou Andréa para uma participação no concerto que ele faria dentro de um projeto realizado pelo Salomão Habib, na antiga Celpa.

Desde então, eles desenvolveram uma importante parceria de música e de vida. Tornaram-se mais que um músico e cantora, mas amigos de muitas horas.

Parceria musical: Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo trazem entrosamento ao público (Walda Marques)

Para celebrar essa caminhada, irão apresentar uma nova versão do show "Tangos, boleros e outros dramas”, que teve sua primeira versão em 2015, no Festival de Música da Fundação Carlos Gomes.

Além dessa comemoração, o show é uma iniciativa que tem como objetivo, além de fortalecer a política cultural, apoiar a instituição Casa Espiritualista de Santa Maria - Chão de Tupinambá, mantenedora de animais abandonados, na cidade de Colares, região nordeste do estado do Pará. Toda a renda adquirida com o espetáculo será revertida em doação para manutenção do local.

O espetáculo contará, ainda, com a participação de Vital Lima, Arthur Nogueira e Alba Mariah, artistas que fazem parte da história musical de Andréa e Paulo.