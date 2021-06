André Gonçalves reencontra filho após um ano e meio

O atro André Gonçalves usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) comemorando o reencontro com o filho Pedro, com a atriz Myrian Rios. Por conta da pandemia da Covid-19, os dois não se viam há 1 ano e meio, segundo o próprio ator informou.

Pedro, de 19 anos, mora com a mãe em São Paulo e visitou o pai no Rio. Os dois posaram juntos, chamando a atenção para a semelhança entre eles.

"Mas quem é quem?", perguntou a madrasta Danielle Winits nos comentários da foto postada no Instagram.