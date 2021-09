Ana Paula Oliveira vai representar o Rio Grande do Sul no Musa do Brasil 2021

A advogada Ana Paula Oliveira recebeu o título de Musa do Rio Grande do Sul e vai representar as gaúchas na disputa do Musa do Brasil 2021, tradicional concurso que mostra a diversidade da beleza nacional e que será disputado em dezembro.

Natural da cidade de Santo Antônio da Patrulha, na região metropolitana de Porto Alegre, a beldade chama a atenção pelo corpo voluptuoso e pelo sorriso encantador.

Com quase um milhão de seguidores no Instagram, Ana Paula mostra diariamente sua rotina nas redes sociais e espera que o apoio dos seguidores ajude a conquistar o título de mulher mais desejada do Brasil. “Amo interagir com meus seguidores e compartilhar minha rotina. O carinho dos fãs é algo impagável.”

Sobre ter 48 anos e ser exemplo para muitas modelos, inclusive mais novas, que se espelham na sua boa forma, simpatia e dedicação, a musa diz que não tem idade para realizar os sonhos.

“Minha vida nunca foi fácil, lutei pra chegar onde cheguei, hoje sou uma pessoa realizada, bem sucedida e feliz, sou muito grata a Deus por tudo, mas não paro nunca, sempre irei lutar por meus sonhos e objetivos, um deles é me tornar Musa do Brasil, farei tudo que for possível e para alcançar o título, pois será mais um dos meus sonhos a serem realizados. Não existe idade para brilhar".