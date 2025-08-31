Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram na televisão após 26 anos

Casal viveu par romântico há 26 anos na novela Terra Nostra

Estadão Conteúdo
fonte

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra', 1999 (Foto: Rede Globo)

"Todo mundo vai matar a saudade do Mateo e Giuliana". Com essa frase de Ana Paula Arósio para Thiago Lacerda, com quem fez par romântico há 26 anos na novela Terra Nostra, na Globo, a dupla despertou a memória afetiva dos noveleiros. A novela será reprisada a partir de 1º de setembro na emissora.

Durante uma chamada para a reprise da novela, Lacerda liga por vídeo para a atriz: "eu sei que você está longe, mas eu precisava muito de contar o que a Globo preparou para setembro".

Ana, que mora no Reino Unido com a família, respondeu: "amore mio, você acha que já não sei?" e continuou a chamar o público para assistir a reprise no próximo mês.

Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, foi exibida em 1999 e conta a história da imigração italiana para o Brasil, especialmente da trama de Giuliana e Matteo, dois italianos que se apaixonam durante a imigração mas se perdem ao chegar no País.

