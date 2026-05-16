Ana Maria Braga mudou de nome? Entenda por que apresentadora fez alteração em documentos

Ana Maria Braga mudou de nome - mas não é bem o que você está pensando. Há alguns anos, em busca de sua cidadania italiana, a apresentadora descobriu que o sobrenome original de seu pai era "Maffeis", e não "Maffei", como constava em seu documento desde que nasceu.

O assunto voltou à tona neste sábado, 16, numa entrevista de Ana ao jornal O Globo em que ela fala sobre um novo projeto, intitulado Aprendi Vivendo, em que trará ao público, por meio de vídeos, algumas experiências de sua trajetória.

Um dos temas abordados será justamente a mudança do nome. "Eu queria poder entrar na Itália dizendo que eu sou italiana. Para mim é a raiz da gente", disse.

Em entrevista à revista Comunità Italiana publicada em maio de 2019, Ana Maria Braga relatou como foi a sua busca pela documentação necessária para se tornar cidadã do país europeu, que chegou ao fim em 2008.

"Foram mais de 10 anos para obter a cidadania italiana e este desejo se uniu a uma paixão, uma busca pelas minhas raízes, uma peregrinação pela família do meu pai e, consequentemente, a minha."

"Fui até Bergamo e procurei em todas as comunas que circundam Bergamo, por isso demorou todo esse tempo para conseguir a cidadania. E foi por acaso que achei em uma paróquia em Bergamo a certidão de batismo do meu pai, num livro de 1,5m de altura, uma antiguidade", contou.

Ana Maria Braga, então, tomou conhecimento de que o nome de seu pai foi escrito de forma errada quando chegou ao Brasil: "Eu descobri que ele não se chamava José Maffei Júnior, e sim Natale Joseph Maffeis. Por isso que eu nunca achava nada."

"Depois dessa descoberta tive que trocar todos os meus documentos e dos meus filhos para colocar o sobrenome do meu pai: Maffeis", disse. Ou seja, seu nome mudou de "Ana Maria Braga Maffei" para "Ana Maria Braga Maffeis".

A apresentadora nasceu em 1949 - ou seja, quando seu pai já tinha cerca de 58 anos de idade. "Ele já era um senhor quando eu nasci. Imagine você com mais de 60 anos e uma criança pequena correndo pela casa. Mas tudo o que sou devo a ele", concluiu.