Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Hickmann celebra 45 anos em festa intimista organizada por Edu Guedes e enteada

Em declaração sobre o aniversário, Ana Hickmann falou sobre o significado do momento

Estadão Conteúdo
fonte

Ana Hickmann (Instagram @ahickmann)

Ana Hickmann celebrou seus 45 anos no último domingo, 1º, em uma festa realizada no apartamento da família, com a presença de amigos próximos e parentes.

A comemoração foi organizada pelo marido, Edu Guedes, e pela enteada, Maria Eduarda Guedes. Durante a noite, a apresentadora destacou a importância de celebrar a data ao lado das pessoas mais próximas.

O encontro reuniu nomes do círculo familiar da apresentadora, entre eles a mãe, Reni Saath, e os irmãos Fernanda, Isabel e Luiz Hickmann. O filho de Ana, Alexandre Hickmann Correa, também esteve presente.

Em declaração sobre o aniversário, Ana Hickmann falou sobre o significado do momento. "Estou muito feliz em poder celebrar meus 45 anos ao lado de pessoas tão especiais na minha vida. Ter minha família e amigos aqui, reunidos, é o maior presente que eu poderia receber", afirmou.

A apresentadora ainda agradeceu aos responsáveis pela surpresa, Edu Guedes e Maria Eduarda. "Quero agradecer ao Edu e à Maria por terem feito tudo com tanto amor e carinho, uma surpresa maravilhosa para mim. Estou encantada com o bom gosto e com a beleza de cada detalhe", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/ANA HICKMANN/ANIVERSÁRIO/45 ANOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo Luana Guimarães é a única brasileira desfilando para a Bottega Veneta em Milão

Brasileira já desfilou para a Loewe, além de somar trabalhos para Diesel, Lacoste e Zimmermann

02.03.26 12h29

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

EXCLUSIVA

Cadu Libonati vive entre os dilemas de 'Túlio' na TV e a vulnerabilidade do podcast 'Salvando Cadu'

Ator abre o jogo sobre o processo criativo no universo de "Êta Mundo Melhor!" e a expectativa para o lançamento da nova temporada de seu projeto autoral 

02.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda