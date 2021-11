Ana Clara + Meio Amargo retomam parceria e lançam 'Ruído Branco'

A cantora Ana Clara e a banda Meio Amargo, comandada por Lucas Padilha, se uniram mais uma vez para lançar um trabalho em parceria. Nesta quinta-feira (11) eles mostram ao público o álbum "Ruído Branco" com 12 faixas. Lá em 2015, a dupla já tinha experimentado essa "colab" com o single "Zelda". O álbum está disponível nas plataformas digitais.

Lucas explica que essa parceria surgiu de forma natural e tudo começou em 2015, quando lançaram o single "Zelda". Desde então, o repertório em colaboração foi crescendo, originou vídeos, apresentações e a vontade de realizar um álbum completo a partir dessa produção.

"Paralelamente a essa primeira parceria demos continuidade com os nossos projetos e antes da pandemia surgiu essa vontade de lançar um álbum juntos. E agora estamos realizando essa vontade", explicou Padilha. No ano passado, chegou o momento de colocar o plano em prática, com o apoio de emenda parlamentar do então deputado federal Edmilson Rodrigues e realização da UFPA, PROEX, EMUFPA e FADESP.

O disco traz composições mais antigas e outras feitas ao longo do último ano, resultando num apanhado das fases de composição da dupla, com arranjos em duo e com banda. "Das 12 faixas, 11 são inéditas. Uma já é mais conhecida pelo nosso público", detalha Lucas.

As composições são de Ana Clara e Lucas e cantadas ora por Ana, ora por Lucas e também tem momento dos dois cantarem juntos. Ana Clara e Lucas são ligados ao universo da canção, com trajetórias e referências musicais semelhantes, que passam especialmente pelo indie, rock e pop. As letras são sempre introspectivas, numa atmosfera mais “noturna”, e a sonoridade desdobra a linha dos trabalhos de ambos.

"As composições deste trabalho falam da vida de uma forma geral, não fizemos um trabalho temático. Tem músicas que fazem referência a este momento em que estamos vivendo, pois falam de solidão e entre outros sentimentos que se enquadram para esta realidade", acrescentou Lucas.

Logo no início do trabalho, veio a pandemia, impondo um novo ritmo e a necessidade de adaptações. Após o impacto inicial, quando foi possível retomar gradualmente as atividades, Ana Clara e Lucas iniciaram o processo em duo, finalizando algumas composições e estruturando as faixas.

Os registros dessa etapa eram enviados aos demais integrantes com os direcionamentos para que fossem acrescentadas as contribuições de cada um. Assim, as músicas foram tomando forma, graças à sintonia entre os músicos que já atuam juntos há bastante tempo. Com o distanciamento necessário do período, as gravações foram realizadas aos poucos, sempre em pequenos grupos. A banda só se encontrou completa já com o avanço da vacinação, para a gravação do clipe da faixa-título, lançado em outubro.

Neste projeto, o grupo contou ainda com a participação do músico Leonardo Venturieri, tocando bandurra na faixa “Berceuse”, e contribuições de Iuri Freiberger, que assina a produção musical ao lado de Ana Clara e Lucas. As fotos e a arte gráfica são assinadas por Tita Padilha.

A banda é formada por Eduardo Feijó (guitarra), Rodrigo Sardo (guitarra), Manuel Malvar (baixo) e os bateristas Deni Melo e Caio Feijó alternando as faixas.