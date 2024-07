Ana Castela se envolve em suposta polêmica ao negar fotos com fãs, diz colunista

No último sábado (20), a cantora Ana Castela entrou em uma suspota polêmica, após se recusar a tirar fotos com fãs em um show, realizado no Rodeio de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a artista se mostrou irritada e não quis tirar foto com a rainha do evento, uma ação que é tradicional na programação.

Segundo as informações repassadas para a colunista, Ana Castela também frustrou crianças, entre 2 e 12 anos, que ficaram à espera dela para registrarem fotos. No entanto, ela se recusou a interagir com os fãs e permaneceu no camarim trancado.

Testemunhas que presenciaram a situação, afirmam que as crianças tiveram que ser retiradas do local para que a artista saísse do camarim. Muitas acabaram chorando pela frustação de não poder chegar mais perto da cantora.