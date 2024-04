Ana Castela e Gustavo Mioto são vistos juntos em Londrina e reacendem especulações sobre retorno

Ana Castela e Gustavo Mioto foram visto novamente juntos em um supermercado em Londrina (PR), na última segunda-feira (22/4). O ex-casal de cantores, que anunciou o fim do namoro em janeiro, posou para fotos com fãs e reacendeu especulações sobre retorno.

“Passei no mercado pra comprar, simplesmente Ana Flávia e Gustavo Mioto. Surto”, escreveu a moça, que tirou fotos com os dois artistas, separadamente.

A moça confirmou que o ex-casal estava sozinho no estabelecimento comercial. Outra internauta quis saber mais detalhes do encontro: “Moça, eles estavam agarrados (de mãos dadas)? Como eles estavam??? Conteee”, pediu. E a dona do perfil respondeu: “Estavam só do lado um do outro, mas entraram no carro juntinhoss”, detalhou.

O fandom do casal comemorou as informações da fã. “Mulher, você fez um fandom feliz demais, tá todo mundo sorrindo com 85 dentes kkkkkkkkkkk”, afirmou um. “Diva, você é maravilhosa. Você alegrou nossa noite”, garantiu outra. “Oi, moça. Nem te conheço e já te amo 🤏🏻❤️ kkkk”, brincou um terceiro.