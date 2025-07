'Amores Materialistas', novo filme de Celine Song, estreia no Cine Líbero Luxardo; veja programação

A partir desta quinta-feira (31/07), inicia uma nova programação no Cine Líbero Luxardo, com duas estreias aguardadas pelo público cinéfilo: a comédia romântica “Amores Materialistas”, da indicada ao Oscar Celine Song, e o drama existencial “Uma Bela Vida”, do diretor grego Costa-Gavras.

O longa “Iracema – Uma Transa Amazônica” e o documentário “Cazuza, Boas Novas” também continuam em cartaz. Confira a programação completa:

VEJA MAIS

🎬 Amores Materialistas

Na comédia romântica dirigida por Celine Song, Lucy (Dakota Johnson) é uma casamenteira de Nova York que acredita entender tudo sobre relacionamentos — até que se vê no centro de um triângulo amoroso inesperado. Envolvida com Harry (Pedro Pascal), um empresário bem-sucedido e gentil, ela acredita ter encontrado o “par perfeito”. No entanto, um reencontro com John (Chris Evans), seu ex-namorado e aspirante a ator, desperta sentimentos que ela acreditava estar superados.

Entre a estabilidade oferecida por Harry e a intensidade emocional que ainda sente por John, Lucy precisa confrontar suas próprias contradições sobre o que realmente significa o amor. Com roteiro que foge dos clichês do gênero e atuações carismáticas, "Amores Materialistas" se destaca como um romance moderno que combina leveza, conflitos reais e uma trilha sonora envolvente.

🎬 Uma Bela Vida

Com direção do premiado Costa-Gavras, "Uma Bela Vida" propõe uma reflexão sensível e profunda sobre a finitude. O médico paliativista Augustin Masset (Kad Merad) acompanha pacientes em seus momentos finais de vida e compartilha essas experiências com Fabrice Toussaint (Denis Podalydés), um escritor em crise existencial. Juntos, eles traçam um caminho filosófico que explora o medo da morte, o sentido da existência e os desejos que resistem ao tempo.

Ao longo do filme, personagens como uma socialite parisiense, uma mãe com um último desejo gastronômico e uma matriarca que esconde sua decisão de ter morte assistida, guiam o espectador por histórias emocionantes e cheias de humanidade.

🎬 Iracema – Uma Transa Amazônica

Misturando ficção e documentário, o filme "Iracema – Uma Transa Amazônica" acompanha Iracema (Edna de Cássia), uma jovem indígena que deixa sua cidade no interior do Pará para cumprir uma promessa no Círio de Nazaré. Em Belém, ela se vê envolvida com a prostituição e conhece Tião Brasil Grande (Paulo César Pereio), um caminhoneiro deslumbrado com o "progresso" da Transamazônica. Juntos, eles embarcam em uma viagem pelo interior da Amazônia, revelando as contradições do desenvolvimento na região.

Censurado pela ditadura militar em 1974, o longa denuncia a grilagem de terras, a exploração sexual e o impacto ambiental gerado pela construção da BR-230. Com forte teor político e visual impactante, o filme figura entre os cem maiores filmes brasileiros da história, segundo a Abraccine.

🎬 Cazuza: Boas Novas

O documentário “Cazuza: Boas Novas” mergulha nos anos mais intensos da carreira do cantor e compositor brasileiro. Entre 1987 e 1989, mesmo diagnosticado com HIV e enfrentando o agravamento da doença, Cazuza viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, ganhou prêmios e realizou mais de 40 apresentações do icônico show "O Tempo Não Para".

Dirigido por Nilo Romero, amigo pessoal e parceiro artístico, o filme apresenta imagens inéditas e depoimentos emocionantes de figuras como Lucinha Araújo, Gilberto Gil, Frejat e Ney Matogrosso. Com riqueza de arquivos e honestidade emocional, o longa celebra a genialidade artística e o legado de um dos maiores nomes da música brasileira.

Serviço - Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Pagamento: apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1 hora antes de cada sessão