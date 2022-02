Amigos de Gabriel Medina se dizem surpresos por ele já estar com outra pessoa

Segundo informações da coluna LeoDias, o surfista Gabriel Medina está curtindo à beça a solteirice, após o fim de seu casamento com a modelo internacional Yasmin Brunet. E tal ação do campeão mundial de surfe vem chateando muito os seus amigos. Pessoas próximas afirmam que estão arrasadas ao ver que o famoso já fez a fila andar em tão pouco tempo.

Segundo apuração desta coluna, os amigos mais próximos do casal estão chocados com o fato de que nem mesmo um mês se passou desde que eles terminaram e Gabriel Medina já está livre, leve e solto curtindo a noite. “É incrível descobrir que você só conhece a pessoa no final e que as pessoas ainda vão se surpreender muito com certas atitudes dele”, disseram as fontes, que preferiram não se apresentar ao público. O surfista foi flagrado no clube Villa JK, em São Paulo, na noite da última sexta-feira (19/2), com a tiktoker Vanessa Lopes, que possui mais de 9 milhões de seguidores no Instagram.

Medina e Yasmin se casaram no ano de 2020 e ficaram juntos por cerca de 12 meses.