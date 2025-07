Amiga que cuidou de Preta Gil é acolhida por Gil e Flora e revela como está mãe da cantora

Jude Paulla, amiga que acompanhou de perto todo o tratamento de Preta Gil contra o câncer e esteve com ela até os últimos momentos de vida, em Nova York, compartilhou na segunda-feira, 28, um momento íntimo ao lado de Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta da cantora. "Uma tarde lembrando, relembrando, rindo, chorando, falando dela.." Preta Gil morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos.

As imagens foram postadas horas antes da missa de sétimo dia de Preta Gil, que aconteceu na noite de segunda-feira, 28, na na Paróquia Santa Mônica, no Rio de Janeiro, e reuniu família e amigos.

A DJ e influenciadora digital fazia parte do ciclo mais íntimo de amigos de Preta Gil. Em maio, ela deixou o Brasil para dar suporte à amiga, ficando com ela entre Nova York e Washington DC e compartilhando os momentos de carinho nas redes sociais desde então. Jude Paulla também revelou detalhes sobre os últimos dias da cantora, fazendo das memórias parte do seu processo de luto.

Questionada nos comentários sobre Drão Sandra Gadelha, a mãe de Preta Gil, Jude esclareceu que "ela está bem na medida do possível" e falou que a mãe de Preta Gil sempre foi mais discreta. "Drão não é de aparecer muito! Hoje fiquei com ela a tarde toda, conversamos muito, lembrando de Pretinha e etc. Elá tá bem amparada", respondeu Jude.

Gil, Flora e Sandra Gadelha no velório

Gilberto Gil, Flora Gil e Sandra Gadelha, a Drão, chegaram ao velório de Preta Gil juntos e entraram de braços dados na cerimônia de despedida momentos depois do fechamento ao público. A cantora foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 25.