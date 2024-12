'Amazônia Para Sempre' investe R$ 2 milhões em 6 iniciativas ambientais do Pará

O Projeto Amazônia Para Sempre, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town, com apoio da Vale, selecionou seis iniciativas de organizações sem fins lucrativos para receber recursos de um edital privado, totalizando R$ 2 milhões. As iniciativas escolhidas atuam em áreas como promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional na Região Metropolitana de Belém.

Organizações beneficiadas

As seis organizações selecionadas são:

Instituto Peabiru

Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia - AmazonCred

Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC)

Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua (ARECICLANANIN)

Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável

Instituto Amigos da Floresta Amazônica (ASFLORA)

Combate às mudanças climáticas

O Projeto Amazônia Para Sempre está alinhado aos compromissos climáticos do Brasil, que incluem reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) em 67% até 2035, conforme a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) apresentada à ONU. Quase 100 projetos se inscreveram para o edital, que passou por um criterioso processo de seleção.

“Há 18 anos, começamos a fazer a nossa parte e agora damos um novo passo importante para deixar um legado de longo prazo. Para diminuir os efeitos das mudanças no clima, é fundamental reduzir as emissões. E isso se faz conservando e regenerando as florestas e valorizando as pessoas que cuidam dela”, destacou Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World.

Os festivais Rock in Rio e The Town já realizam inventários e neutralizam suas emissões, além de adotar medidas de gestão de resíduos e redução de impactos ambientais.

Destaques dos projetos contemplados

Mulheres Amigas das Abelhas (Instituto Peabiru): Beneficia 40 famílias quilombolas e ribeirinhas para geração de renda e conservação de florestas. A iniciativa busca formar um “Cinturão Verde das Abelhas”, combatendo desmatamento e queimadas no entorno de Belém.

Beneficia 40 famílias quilombolas e ribeirinhas para geração de renda e conservação de florestas. A iniciativa busca formar um “Cinturão Verde das Abelhas”, combatendo desmatamento e queimadas no entorno de Belém. Quintais Agroecológicos (ASCOMQUISC): Em Barcarena, promove o cultivo de hortas agroecológicas sem agrotóxicos, incentivando práticas sustentáveis e garantindo opções econômicas e sociais a longo prazo.

Amazônia em destaque na COP 30

O projeto também antecipa a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá em Belém. Um dos eventos mais aguardados é o espetáculo “Amazônia Para Sempre”, previsto para setembro de 2025, que contará com uma apresentação de um grande artista internacional em um palco flutuante no formato de vitória-régia, localizado no Rio Guamá.

O evento, patrocinado pela Vale e com apoio de empresas como Gerdau e Heineken, será transmitido nacionalmente e terá cobertura internacional. Além disso, Belém receberá um espetáculo gratuito com artistas regionais e nacionais, destacando a rica cultura amazônica.

Parcerias estratégicas

O Amazônia Para Sempre conta com o apoio do Pacto Global da ONU - Rede Brasil e parceria de conteúdo com TV Globo, jornal O Globo e Folha de S. Paulo, reforçando o compromisso em colocar a Amazônia no centro das atenções globais.

Com essa iniciativa, os festivais The Town e Rock in Rio reafirmam seu papel na luta contra as mudanças climáticas e na valorização da cultura e das comunidades da Amazônia.