Rock in Rio e The Town lançam edital de R$ 2 milhões para o festival ‘Amazônia Para Sempre’

Rock in Rio e The Town lançaram, para os fazedores de cultura da região amazônica, um edital de R$ 2 milhões para financiar iniciativas que valorizem a floresta Amazônica. O projeto premiará ações locais voltadas para a bioeconomia, os povos da floresta e o empreendedorismo. As pré-inscrições começaram na última sexta-feira (4) e vão até a próxima sexta-feira (18). O prazo para submissão de propostas vai até o fim de outubro (31).

Com inscrições gratuitas, o festival ‘Amazônia Para Sempre’ contará com um espetáculo protagonizado por artistas internacionais em um palco flutuante no Rio Guamá, com transmissão nacional e cobertura internacional, além de uma programação de shows com artistas nacionais e locais.

“Amazônia Para Sempre mostra que a nossa jornada vai muito além da música. Há 22 anos, abraçamos o compromisso de ser uma plataforma de engajamento para a construção de um mundo melhor. Assumimos não só as nossas próprias responsabilidades, mas um compromisso coletivo, enquanto cidadãos e profissionais, para a preservação da biodiversidade e da vida. O objetivo do edital é construir um legado para as pessoas que vivem no Pará, através dos projetos desenvolvidos e executados por elas mesmas”, afirmou Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, produtora de ambos os festivais.

Divulgação

Os projetos, pessoas ou grupos artísticos aptos a se inscrever no edital “Amazônia Para Sempre” são aqueles que:

• Implementem projetos na região metropolitana de Belém visando preservar as culturas e tradições locais;

• Promovam a autonomia e autossuficiência das comunidades em seus territórios;

• Implementem práticas sustentáveis de gestão florestal, agrícola e de recursos naturais;

• Desenvolvam tecnologias e práticas inovadoras que respeitem e integrem os conhecimentos tradicionais.

“Sabemos dos muitos desafios da Amazônia. Não existem soluções simples, mas acreditamos no esforço coletivo e no empoderamento das comunidades locais para avançar. O edital representa uma oportunidade para que as próprias comunidades desenvolvam e executem projetos que deixem um legado positivo, tanto para a preservação ambiental quanto para o desenvolvimento social e cultural” , destaca Malu Paiva, vice-presidente executiva de Sustentabilidade da Vale.

Como será realizada a seleção?

A seleção dos projetos será feita por uma comissão formada por representantes da Rock World, empresa que criou e realiza os festivais Rock in Rio e The Town, além de representantes da Vale, Gerdau e do Pacto Global da ONU. A previsão é que o processo de financiamento seja concluído até o dia 11 de dezembro de 2024.

Como será o festival no Rio Guamá?

Ambos os festivais realizarão uma mega apresentação, protagonizada por um artista internacional, com o grupo Coldplay já confirmado, em um emblemático palco flutuante no formato de uma vitória-régia, no Rio Guamá. O palco contará com cenografia e iluminação exclusivas, promovendo um encontro entre a música e a natureza.

O espetáculo será transmitido nacionalmente e terá cobertura internacional, destacando também a cultura e a música local. Além do show em Belém, o evento incluirá uma apresentação gratuita com artistas regionais e nacionais, cujo local será divulgado em breve.