Amazônia Jazz Band encerra 2022 em clima de merengue

A Amazônia Jazz Band encerra a temporada de apresentações de 2022 em clima dançante da música da Amazônia. A orquestra vai ser acompanhada pela banda Warilou e o coral Madrigal vai fazer a abertura da programação, nesta quinta-feira (22), às 20h no Theatro da Paz. Os ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, na bilheteria do TP e custarão R$2,00 (dois reais), duas unidades por pessoa/CPF e pelo site .

O maestro titular da Amazônia Jazz Band (AJB), Eduardo Lima, define a apresentação como “uma noite da música paraense com linguagem do Jazz”. Sucessos como “O Brasil da Lambada”, “deixa vibrar”, “Te quero”, “Negrita Linda” (Volare) e entre outras canções que marcam desde 90 vão contagiar o público do Theatro da Paz.

A programação começa com o coral Madrigal da Universidade do Estado do Pará (UEPA), regido pela professora e doutora da Universidade do Estado do Pará, Ana Maria Souza. O Madrigal é um projeto de extensão da UEPA, capitaneado pela PROEX (Pró-reitoria de Extensão), composto por 20 alunos madrigalistas do curso de música da UEPA e existe desde 2001.

Para o concerto, foram selecionadas sete músicas de um repertório popular que engloba músicas regionais como brega, cúmbia, merengue, alguns sambas, além de duas músicas natalinas.

Para o maestro Eduardo Lima, essa apresentação do Madrigal vai ser um diferencial na noite. “Somos muito gratos ao Governo do Pará, à UEPA e à professora Ana Maria pelo Madrigal. É um projeto de extensão de muito respeito e técnica. Estamos muito felizes”, disse o maestro.

VEJA MAIS

Na sequência, entram em cena Amazônia Jazz Band acompanhada da banda Warilou. Nicinha, que integra a banda Warilou, garante que vai ser uma animação e está disposta a fazer uma grande festa de final de ano. Ela considera o momento especial, pois vai ser um show diferente do que estão acostumados a fazer.

“A gente está muito feliz com o convite e com as versões que serão dadas das músicas que cantamos pela Amazônia Jazz Band. Esse convite faz nos sentirmos respeitados e especiais. A nossa trajetória já tem alguns anos e estamos nos sentindo coroados. Para nós, todos os nosso agradecimentos são poucos diante dessa conquista”, disse Nicinha.

O maestro Eduardo Lima diz que é um grande fã da banda e garante que os arranjos ficaram bonitos e foram feitos pelo guitarrista da Amazônia Jazz Band, Kim Freitas, que inclusive já participou da banda Warilou. “Estamos preparando esse show com muito carinho para que ele seja realmente um presente para o público que nos acompanhou ao longo do ano, com os maiores sucessos do Warilou. Será uma composição de ritmo, alegria e muita energia para fechar em grande estilo o ano de 2022. Eu tenho certeza de que esse show vai marcar a memória de todos que vierem ao Theatro da Paz”, garante o maestro

O Projeto Sons de Liberdade do Governo do Estado do Pará, criado por meio de parceria entre as Secretarias de Estado da Cultura (SECULT), a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e realizado pelo Theatro da Paz, também estará presente no concerto de encerramento da temporada 2022 da Amazônia Jazz Band.

Amazônia Jazz Band

Conheça um pouco mais sobre a Amazônia Jazz Band

A Amazônia Jazz Band (AJB) foi formada, em 1994, com elementos remanescentes da extinta Big Band, grupo artístico da Fundação Carlos Gomes, até assumir um caráter profissional ao ser encampada pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), em 1996.

O primeiro band leader da AJB foi o gaúcho Andi Pereira, substituído pelo americano Barry Ford em 1999.

Em 2005, o percussionista paulista Ricardo Aquino passou a responder pela regência.

O repertório vem se renovando e diversificando constantemente. Cobre, atualmente, não só os clássicos norte-americanos escritos para essa formação, como as contribuições contemporâneas regionais, nacionais e internacionais.

Serviço:

O concerto da Amazônia Jazz Band, acontece nesta quinta-feira (22), às 20h, no Theatro da Paz. Os ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, na bilheteria do TP e custarão R$2,00 (dois reais), duas unidades por pessoa/CPF e pelo site .