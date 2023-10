Amazônia Jazz Band e convidados realizam homenagem a Paulo André Barata no Theatro da Paz

O compositor paraense, Paulo André Barata, que faleceu aos 77 anos na semana passada, no dia 25 de setembro, receberá uma homenagem no Theatro da Paz nesta terça-feira, 3, a partir das 20h. Com direção artística de Tito Barata, irmão de Paulo André, e sob a regência do maestro titular da Amazônia Jazz Band (AJB), Elias Coutinho, o espetáculo reunirá um elenco de artistas paraenses que vai interpretar canções do músico.

O concerto da Amazônia Jazz Band (AJB) receberá cantores e cantoras que suas trajetórias marcadas por Paulo André Barata. Pedrinho Callado, Edilson Moreno, Mahrco Monteiro, Andréa Pinheiro, Lia Sophia, Arthur Espíndola, Trio Warilou, Olivar Barreto, Alba Mariah, Maca Maneschy, Sandra Duailibe, Bia Dourado, Gigi Furtado e Elói Iglesias vão emprestar suas vozes ao legado do compositor.

O concerto foi idealizado pela secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, que convidou Tito Barata, filho de Ruy e irmão de Paulo André, para fazer a direção artística do espetáculo. “Depois que combinamos o formato da apresentação, começamos a montar o repertório, ajustar as tonalidades para os intérpretes e os arranjos. E com qualidade da Amazônia Jazz Band, isso é muito fácil, né? Então, já ensaiamos um show lindo, com a participação de uma turma que está acostumada a cantar o repertório do Paulo André e do Rui Barata”, afirmou o diretor artístico.

O repertório escolhido é formado por composições icônicas de Paulo André, que atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros hinos da cultura paraense. Cada nota e cada palavra entrelaçadas nas melodias proporcionarão uma experiência única, envolvendo o público em uma atmosfera de nostalgia e gratidão.“Nós teremos várias surpresas nesse show. Por exemplo, músicas de Paulo André com outros parceiros, como João Donato, J. Petronilo e Cláudio Barreto. Vamos, inclusive, mostrar a primeira canção dele gravada nos anos 60. Eu acho que o público vai gostar bastante”, finalizou.

O maestro Elias Coutinho descreve a emoção em participar do projeto. “É uma honra sem igual para a AJB, pois trata-se com certeza de um dos maiores nomes da música paraense, e se existe um compositor que retrata tão bem o nosso estado de diversas formas, que retrata tantas emoções, realidades de tantos lugares... esse compositor é Paulo André Barata. Se nós, por exemplo, que moramos em Belém, não temos diretamente contato relacionado com o interior, através das músicas de Paulo André, pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem, de uma maneira muito simples, conhecer o nosso folclore, a nossa fauna, nossas comidas, nossos costumes, nossos ditos populares. Então, Paulo André é tudo isso, e homenagear ele nesse espetáculo é um desafio para a AJB, porque nos traz um entendimento que temos que entregar muito mais, que temos que trazer ao palco aquilo que Paulo André fez a vida inteira, que foi inovar, que foi levar às pessoas múltiplas emoções”, disse o maestro.

Tito Barata adianta suas ideias de futuro para a continuidade da divulgação da obra do irmão. “Nós estamos elaborando um plano de ações para fazer o legado do Paulo André chegar em todo o Pará e no Brasil. Paulo tem uma obra maravilhosa e sem dúvida nenhuma, é um dos artistas que percorreu por mais de 60 anos essa trilha”, destaca.

Serviço:

Concerto para Paulo André Barata com Amazônia Jazz Band e grandes intérpretes

Data: Terça-feira (03)

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos: os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro Da Paz e pelo site a partir das 9h da manhã do dia 03, no valor de R$ 2,00. São disponibilizados dois ingressos por pessoa.