'Amazônia Exótica': livro com registros históricos sobre flora e fauna da região será relançado

Ter acesso a conhecimentos variados sobre a Amazônia é algo fundamental para a preservação desse bioma para a humanidade, até porque somente se preserva o que se conhece. Daí, a importância do relançamento da obra "Amazônia Exótica - Volume 2", organizado pela escritora e pesquisadora Olímpia Resque em projeto encabeçado pela Larêdo Editora, de Belém. O relançamento será viabilizado a partir desta terça-feira (12) no site Catarse, por meio de financiamento coletivo, ou seja, leitores, pesquisadores, professores e instituições poderão contribuir financeiramente para que esse trabalho esgotado em 2023 seja novamente editado. E venha, em janeiro de 2025, para as mãos de quem se interessa por 109 verbetes ilustrados sobre a fauna e flora da região, reunindo informações compiladas por especialistas, como Emílio Goeldi, fundador do museu centenário que leva o nome dele.

No caso de Emílio Goeldi, o público vai poder conferir o que ele escreveu sobre a ave Tuiuiu (Mycteria sp. Jabiru sp.): "É justo principiar com Mycteria americana, uma das maiores cegonhas do globo, chegando, quando adulto, quase a igualar o comprimento de um homem. Nos grandes rios do interior chamam-no 'labiru' ou 'labiru-moleque', em Mato Grosso tem o nome de 'Rei dos Tuinins' ou 'Tuinim -de-cabeça-vermelha'; no Norte ouço chamá-lo de concordantemente 'Tuiuiu' (Pará, Marajó). É na aviaria neotrópica um dos gigantes - o segundo na escala, pois vem logo depois da Ema; (...) O poderoso corpo é revestido de penas brancas; pretas são as robustas pernas, a cabeça e a parte superior do pescoço".

Editor Filipe Larêdo e organizadora do livro, Olímpia Resque: Amazônia com seus detalhes em edição refinada (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A proposta de financiamento coletivo de "Amazônia Exótica - Volume 2" abre hoje (12) prosseguindo até o dia 27 de dezembro no site Catarse. O livro é uma imersão em relatos históricos e curiosidades sobre a floresta amazônica, com ilustrações e descrições detalhadas (espécies nativas, mitos, uso medicinal de plantas e ainda comportamentos animais) e se apresenta como contribuição aos estudos sobre a região, às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), agendada para Belém em 2025;

Viajantes

Esse conjunto de dados transportam o leitor ao universo natural e cultural da região. Essa obra resulta de décadas de pesquisa de Olímpia Resque na Biblioteca do Museu Paraense Emílio Goeldi. "Resgatar conhecimentos tradicionais é uma maneira de valorizar e preservar a cultura amazônica", destaca a autora.

A obra é enriquecida com ilustrações de viajantes famosos, como a naturalista Maria Sybilla Merian (1647-1717). Ela fez a ilustração que está na capa do livro sobre a Musa paradisiaca (Banana ou Pacova). E há registros de exploradores renomados, como Alexander von Humboldt e Henry Walter Bates, que narraram as paisagens e criaturas amazônicas em suas expedições entre os séculos XVI e XIX.

Como adianta Olímpia Resque, o livro traz imagens históricas sobre aspectos diferenciados da vida na Amazônia (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Obra rica

Já Filipe Nassar Larêdo, editor da Larêdo Editora, afirma que "curar e editar uma obra tão rica em detalhes e conteúdo visual é uma grande responsabilidade". "Cada verbete e ilustração foram selecionados minuciosamente para garantir que a diversidade e a história da floresta fossem representadas com precisão", acrescentou.

Filipe pontua que o financiamento coletivo é uma proposta que a editora e a autora fazem para que o público brasileiro manifeste o interesse, "se encante com essa obra lindíssima e contribua, recebendo, como apoio, brindes exclusivos". Os apoiadores receberão recompensas exclusivas, como ecobags, marcadores de página e camisetas estampadas com gravuras históricas e coloridas de antigos viajantes, que celebram a cultura e a biodiversidade da Amazônia.