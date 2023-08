Amanda e Cara de Sapato terminam romance após lutador sugerir quebra do 'acordo de fidelidade'

Chegou ao fim o romance entre Amanda e Cara de Sapato. O relacionamento, que vinha sendo mantido às escondidas do público, terminou antes mesmo da volta do lutador ao Brasil, nesta semana. Dos Estados Unidos, numa das várias chamadas de vídeo que faziam diariamente, ele propôs à médica que rompessem com o acordo de fidelidade que mantinham e pudessem ficar com outras pessoas.

"Amanda ainda relutou contra essa sugestão, mas percebeu que ele queria mesmo era estar solteiro, livre para seguir sua vida", conta uma fonte muito próxima à vencedora do "BBB 23". Segundo a mesma fonte, Amanda está decepcionada. Mais ainda após escutar de vários amigos que ela não deveria atrelar a imagem dela a ele. Motivo até de demissão de parte da equipe da médica.

"Sapato disse a Amanda que deseja ser amigo dela a vida inteira. Aquele negócio de dizer que Deus colocou ele no programa só para conhecê-la. Mas ela não está digerindo isso bem não. Está decepcionada", revelou a fonte.

VEJA MAIS