'Altas Horas': entenda por que Globo não exibe o programa nesta sábado (18)
A Globo não exibe o Altas Horas neste sábado, 18. O horário na programação foi alterado por conta da exibição do jogo entre Brasil e Canadá no futebol feminino (é possível acompanhar ao vivo no Estadão a partir das 22h30).
O programa volta ao ar na semana que vem, dia 25 de abril, quando recebe como convidados Ana Castela, Roberta Miranda, Sula Miranda, Sérgio Reis e a dupla Lourenço e Lourival.
A expectativa é de que o programa de Serginho Groisman volte ao seu horário original, uma vez que a Globo também não contará mais com o BBB 26 em sua grade - o reality show chega à sua grande final na próxima terça-feira, 21.
