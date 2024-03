Alok anuncia cachorro robô como sexto integrante da família e gera polêmica

O DJ Alok publicou um vídeo nas redes sociais que gerou a revolta de vários seguidores. Alok postou um vídeo na noite de segunda-feira (26) apresentando um "novo membro" da família. "Agora somos 6. Sim, é verdade, como ele deveria se chamar?", escreveu. Nas imagens, a família aparece interagindo com um cachorro robô.

Muitos seguidores não reagiaram muito bem ao anúncio do produtor. "Deus me DEFENDERAY ter um negócio desse em casa depois que assisti Black Mirror", escreveu uma mulher. "Que loucura!! Tanto cachorrinho precisando de um lar! O mundo está de pernas pro ar!", criticou outra.

Alok fez um comentário explicando o motivo da aquisição do robô. "Galera, a intenção é usar no novo show! Esse vídeo é só pra descontrair. Novidades em breve! Se vocês curtiram esse… Não imagina o que está por vir", afirmou o DJ.

Segundo o site do fabricante, o brinquedo vale em torno de US$ 1.600 (equivalente a R$ 7,6 mil). O cachorro robô possui inteligência artificial, alto-falante inteligente que reconhece vozes humanas e pode responder a comandos e perguntas. Além disso, o cão inteligente também pode registrar fotografias por meio de uma lente ultra grande angular, que fica onde seria o rosto do animal.