Alok e Isadora Pompeo são atrações confirmadas nos 113 anos de Marabá

No próximo final de semana, Marabá, no sudeste do Estado, celebra 113 anos de emancipação política com a promessa de reunir milhares de pessoas na programação oficial, que ocorre nos dias 4 e 5 de abril. Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) aposta na diversidade de ritmos e na tecnologia para marcar a data.

Uma das principais mudanças deste ano é o palco principal. Devido às cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas, a organização concentrou as atividades na VP-3, na Nova Marabá, além da tradicional Praça Encontro dos Rios, no bairro Francisco Coelho. A medida visa garantir segurança, acessibilidade e um melhor fluxo para o público e turistas que devem vir à cidade.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Genival Crescêncio, a estrutura está sendo montada para receber um volume massivo de visitantes. “As estruturas começaram a ser montadas há cerca de dez dias, em uma área ampla e com capacidade para cerca de 100 mil pessoas. A nossa expectativa é superar um público de 80 mil pessoas, principalmente por conta do show do Alok, que é um artista internacional e tem mobilizado fãs aonde vai”, destaca o secretário.

A abertura das festividades, no sábado (04/04), será marcada pelo impacto visual. O DJ Alok, internacionalmente reconhecido, trará um espetáculo que inclui uma apresentação de drones, coordenada por sua própria equipe, que encanta pela sincronia ao formar imagens e mensagens no céu. A noite também reserva espaço para a valorização de artistas locais, com shows de Luiz Gabriel, DJ Tritu e Garoto Play, garantindo que o talento da terra divida o palco com as grandes produções.

Já no domingo (05/04), data oficial do aniversário da cidade, a programação começa ao amanhecer com o tradicional café da manhã no Encontro dos Rios. O momento será de confraternização comunitária, com apresentações culturais, ato ecumênico e a presença de autoridades. O encerramento das comemorações, na noite de domingo, retorna à VP-03 com foco no público religioso. Estão confirmados os shows nacionais da cantora gospel Isadora Pompeo e da atração católica Morielzinho.

Além do line-up diversificado, o evento também contará com espaços acessíveis para pessoas co deficiência ou mobilidade reduzida, de torres de delay para garantir que o áudio alcance todo o perímetro do evento, além de espaços espaços dedicados a trabalhadores ambulantes previamente credenciados.

Por questões de segurança, será proibida a entrada com bebidas em recipientes de vidro. Equipes de fiscalização atuarão em todos os acessos durante os dois dias de festa.