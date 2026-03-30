Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alok e Isadora Pompeo são atrações confirmadas nos 113 anos de Marabá

Além da programação musical, aniversário de Marabá tem tradicional café da manhã no encontro dos rios Itacaiúnas e Tocatins

Tay Marquioro
fonte

Alok leva, pela primeira vez, seu show de drones ao sudeste paraense (Divulgação)

No próximo final de semana, Marabá, no sudeste do Estado, celebra 113 anos de emancipação política com a promessa de reunir milhares de pessoas na programação oficial, que ocorre nos dias 4 e 5 de abril. Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) aposta na diversidade de ritmos e na tecnologia para marcar a data.

Uma das principais mudanças deste ano é o palco principal. Devido às cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas, a organização concentrou as atividades na VP-3, na Nova Marabá, além da tradicional Praça Encontro dos Rios, no bairro Francisco Coelho. A medida visa garantir segurança, acessibilidade e um melhor fluxo para o público e turistas que devem vir à cidade.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Genival Crescêncio, a estrutura está sendo montada para receber um volume massivo de visitantes. “As estruturas começaram a ser montadas há cerca de dez dias, em uma área ampla e com capacidade para cerca de 100 mil pessoas. A nossa expectativa é superar um público de 80 mil pessoas, principalmente por conta do show do Alok, que é um artista internacional e tem mobilizado fãs aonde vai”, destaca o secretário.

A abertura das festividades, no sábado (04/04), será marcada pelo impacto visual. O DJ Alok, internacionalmente reconhecido, trará um espetáculo que inclui uma apresentação de drones, coordenada por sua própria equipe, que encanta pela sincronia ao formar imagens e mensagens no céu. A noite também reserva espaço para a valorização de artistas locais, com shows de Luiz Gabriel, DJ Tritu e Garoto Play, garantindo que o talento da terra divida o palco com as grandes produções.

Já no domingo (05/04), data oficial do aniversário da cidade, a programação começa ao amanhecer com o tradicional café da manhã no Encontro dos Rios. O momento será de confraternização comunitária, com apresentações culturais, ato ecumênico e a presença de autoridades. O encerramento das comemorações, na noite de domingo, retorna à VP-03 com foco no público religioso. Estão confirmados os shows nacionais da cantora gospel Isadora Pompeo e da atração católica Morielzinho.

Além do line-up diversificado, o evento também contará com espaços acessíveis para pessoas co deficiência ou mobilidade reduzida, de torres de delay para garantir que o áudio alcance todo o perímetro do evento, além de espaços espaços dedicados a trabalhadores ambulantes previamente credenciados.

Por questões de segurança, será proibida a entrada com bebidas em recipientes de vidro. Equipes de fiscalização atuarão em todos os acessos durante os dois dias de festa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marabá

aniversário de marabá

dj alok

isadora pompeo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Ronaldinho Gaúcho lança gravadora e anuncia álbum inspirado na Copa do Mundo

Artistas poderão enviar músicas a partir da próxima semana para seleção do projeto

30.03.26 17h57

FAMOSOS

Modelo acusa neto de Mussum de roubo e ‘boa noite, Cinderela’; jovem nega acusações

Suposta vítima afirma ter sido dopado e relata prejuízo de cerca de R$ 15 mil

30.03.26 17h32

arte

Oficina gratuita aborda experimentações eletrônicas e digitais voltadas a sonoridades

Selo Caquí promove imersão em música experimental e computação na UFPA

30.03.26 12h08

BDAY

Anitta anuncia o álbum 'Equilibrium' no dia do seu aniversário de 33 anos

A estrela carioca escolheu a manhã desta segunda-feira para presentear o público ao detalhar projeto: “O aniversário é meu mas o presente é nosso!”

30.03.26 11h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

PRESENÇA

De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha

O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara

30.03.26 9h11

FILME

Longa Rio de Sangue aposta no realismo da Amazônia com 100% das gravações no Pará

Em entrevista exclusiva, o diretor Gustavo Bonafé detalha a logística de filmar no Tapajós e a importância da consultoria de Val Munduruku para a obra

30.03.26 9h00

CONFUSÃO

Ex-BBB Pedro deverá passar por novas avaliações psicológicas após briga em barbearia; entenda

Após negar, defesa do ex-brother confirma envolvimento e aponta questão de saúde mental. Novas avaliações psicológicas foram agendadas

30.03.26 12h27

DE ARREPIAR

Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre

Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras

27.03.26 23h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda