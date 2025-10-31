Capa Jornal Amazônia
Alok comandará pré-Réveillon em Jericoacoara na inauguração de maior piscina da América Latina

Evento no dia 29 de dezembro marca a abertura do Alchymist Blue Lagoon

Jericoacoara, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, será palco de um grande evento no final deste ano. No dia 29 de dezembro, o DJ Alok comanda a festa de pré-Réveillon que marca a inauguração do Alchymist Blue Lagoon, novo megacomplexo de entretenimento do Grupo Alchymist, localizado às margens da Lagoa do Paraíso.

A programação promete atrair turistas de diversas regiões do país e consolidar Jeri como destino de experiências exclusivas em música, arte e lifestyle. “Estou muito feliz e até um pouco orgulhoso em anunciar que, no dia 29 de dezembro, o Alchymist Blue Lagoon receberá um show do grande Alok. Certamente será uma noite mágica, e espero que seja a primeira de muitas”, afirmou Giorgio Bonelli, presidente do Grupo Alchymist.

Maior piscina de entretenimento da América Latina

O Alchymist Blue Lagoon tem 6 mil m² de área de piscina e quase 4 mil m² de área construída, com palco de 60 m², bares molhados, restaurante panorâmico de quatro andares e uma boate subterrânea esculpida em pedra, no formato de gruta. O projeto foi desenvolvido para integrar natureza, arte e entretenimento em um dos cenários mais paradisíacos do litoral brasileiro.

Espaço também será dedicado à arte e à cultura

Além da estrutura de lazer e eventos, o complexo abrigará uma Escola de Arte Popular Brasileira, voltada à promoção de artistas nacionais e à realização de exposições que valorizam a diversidade cultural do país.

“O Alchymist Blue Lagoon representa um novo marco para o turismo de experiência no Brasil. Nosso propósito é posicionar Jericoacoara entre os destinos de entretenimento mais desejados do mundo”, destacou Cléa Girão, diretora comercial e de marketing do Grupo Alchymist.

Turismo de luxo e experiências exclusivas

pré-Réveillon com Alok será o ponto de partida dessa nova fase, marcada pela união entre hospitalidade, inovação e valorização das experiências locais. Com o lançamento, o Grupo Alchymist busca reforçar sua proposta de elevar o destino ao patamar de referência internacional em turismo de luxo, cultura e entretenimento.

