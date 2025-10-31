Alok comandará pré-Réveillon em Jericoacoara na inauguração de maior piscina da América Latina

Jericoacoara, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, será palco de um grande evento no final deste ano. No dia 29 de dezembro, o DJ Alok comanda a festa de pré-Réveillon que marca a inauguração do Alchymist Blue Lagoon, novo megacomplexo de entretenimento do Grupo Alchymist, localizado às margens da Lagoa do Paraíso.

A programação promete atrair turistas de diversas regiões do país e consolidar Jeri como destino de experiências exclusivas em música, arte e lifestyle. “Estou muito feliz e até um pouco orgulhoso em anunciar que, no dia 29 de dezembro, o Alchymist Blue Lagoon receberá um show do grande Alok. Certamente será uma noite mágica, e espero que seja a primeira de muitas”, afirmou Giorgio Bonelli, presidente do Grupo Alchymist.

Maior piscina de entretenimento da América Latina

O Alchymist Blue Lagoon tem 6 mil m² de área de piscina e quase 4 mil m² de área construída, com palco de 60 m², bares molhados, restaurante panorâmico de quatro andares e uma boate subterrânea esculpida em pedra, no formato de gruta. O projeto foi desenvolvido para integrar natureza, arte e entretenimento em um dos cenários mais paradisíacos do litoral brasileiro.

Espaço também será dedicado à arte e à cultura

Além da estrutura de lazer e eventos, o complexo abrigará uma Escola de Arte Popular Brasileira, voltada à promoção de artistas nacionais e à realização de exposições que valorizam a diversidade cultural do país.

“O Alchymist Blue Lagoon representa um novo marco para o turismo de experiência no Brasil. Nosso propósito é posicionar Jericoacoara entre os destinos de entretenimento mais desejados do mundo”, destacou Cléa Girão, diretora comercial e de marketing do Grupo Alchymist.

Turismo de luxo e experiências exclusivas

O pré-Réveillon com Alok será o ponto de partida dessa nova fase, marcada pela união entre hospitalidade, inovação e valorização das experiências locais. Com o lançamento, o Grupo Alchymist busca reforçar sua proposta de elevar o destino ao patamar de referência internacional em turismo de luxo, cultura e entretenimento.