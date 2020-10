Allan Dias promove live 'Forró dançante'

Música

O cantor paraense Allan Dias Forrozeiro apresenta a live “Forró dançante”. O show on-line que será transmitido no canal do artista no YouTube, nesta quinta-feira (29), às 22h, marca a gravação do primeiro DVD de sua carreira com sucessos da musical brasileira.

A série Música #EmCasaComSesc inaugurou uma nova fase: agora, as apresentações acontecem em lives transmitidas da casa dos músicos ou diretamente dos palcos das unidades do Sesc. Nesta quinta-feira (29/10), o compositor, cantor e violonista baiano Roberto Mendes apresenta "Quem Vem Lá Sou Eu".

A Orquestra Sinfônica Municipal retorna ao palco para três apresentações online, de quinta (29) a sábado (31), às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do Theatro Municipal no YouTube. O acesso é gratuito e o conteúdo ficará disponível para ver e rever depois.

De 29 de outubro a 1º de novembro, é realizado o Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua. Produzido e gerido por mulheres, apresenta um universo onde as narrativas, a criatividade e as vivências femininas da cultura de rua estão conectadas em evidência e em protagonismo. Nos três primeiros dias, o evento será transmitido pelo Youtube do festival, e encerra no Twitch, no canal de cada artista. Oficinas, mesas de conversa, shows e DJ sets fazem parte da programação. Além de DJ Donna e Karol Conká, fazem parte do line up as cantoras Tássia Reis e Jup do Bairro, a grafiteira Criola e a DJ Vivian Marques.

O Projeto "Círio na Estação 2020" chega à última semana de programação com apresentações musicais, celebração de missa e roda de carimbó. As exposições de objetos e fotografias do Círio, bem como o arraial com vendas de comidas típicas, artigos religiosos e produtos regionais estão disponíveis para visitação no armazém 3 da Estação das Docas até o dia 30 de outubro (sexta-feira), das 10 às 22h, com entrada gratuita.

Os cantores Markinho Duran e Jorginho Silva serão as atrações da Festa Pub Social nesta sexta-feira, dia 30, na Cervejaria Oficial, no bairro do Umarizal, em Belém, a partir das 20h.

A União Brasileira de Compositores convida até 30 de outubro os artistas Áurea Martins, Rodrigo Borges, João Marcello Bôscoli e Mú Carvalho e também o executivo Peter Strauss em lives que acontecerão no link http://www.instagram.com/ubcmusica/.

A banda Xeiro Verde será a atração da festa Halloween Oficial que acontece neste sábado, dia 31, na Cervejaria Oficial, no bairro do Umarizal, em Belém. A festa começa às 22h.

Até domingo (1), sempre às 20h, a programação do Festival Arte Como Respiro exibe o quarto recorte de apresentações dos trabalhos selecionados no segmento música, dentro da série de editais de emergência realizados pela instituição para apoiar artistas impactados pela suspensão social no contexto da pandemia do covid-19. Durante cinco dias, o site do Itaú Cultural transmite apresentações pré-gravadas em formato pocket show de mais 15 artistas contemplados na categoria Autoral do edital.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc apresenta nesta quinta-feira (29), as obras de ficção "Tomates Verdes Fritos", "Cake - Uma Razão Para Viver" e o documentário "O Desmonte do Monte", a seleção de curtas Beyond Nollywood - Sofrendo e Sorrindo, que destaca talentos emergentes do audiovisual nigeriano, pelo Cine África, um programa especial de curtas para a garotada, pelo CineClubinho, e o título "Haus Ohne Dach" pela "Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!". Nesta semana também estreiam os últimos títulos de uma seleção gratuita de filmes da programação da 44ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em ambiente exclusivo no Sesc Digital, numa parceria do Sesc São Paulo com a Mostra.

Em parceria com a 2001 Indica, o Instituto de Cinema apresenta o “Mês do Horror 2001 no INC”. Ao longo do mês de outubro, o evento on-line apresenta conteúdos do gênero e da produção cultural de terror, com curiosidades, listas de filmes, cursos com profissionais renomados e lives exclusivas com Rodrigo Teixeira, Fernando Coimbra, Maurício Eça e outros. Tudo pode ser conferido pelo Instagram @institutodecinema.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio sinistro pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. Serão exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro, serviço de streaming do gênero Cinema Fantástico. Os filmes ficarão disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

A programação de Teatro #EmCasaComSesc está em nova fase, com os atores e as atrizes ocupando os palcos das unidades do Sesc na capital paulista, além das apresentações transmitidas das casas dos artistas. Nesta sexta-feira (30/10), o palco do Sesc Ipiranga recebe "Amar, Verbo Intransitivo".

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy continua nos dias 30 e 31 de outubro, e 1, 2, 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Curupira conta lendas da floresta direto da Amazônia (Divulgação)

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Crianças #EmCasaComSesc entrou em nova fase, com artistas ocupando também os palcos das unidades do Sesc na capital paulista. Neste sábado (31/10), o mestre mamulengueiro pernambucano Valdeck de Garanhuns apresenta "Simão e o Boi Pintadinho".

Estreia neste sábado (31), às 20h, a nova montagem de Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, sob direção de Antonio Quinet, psicanalista, dramaturgo e professor da Universidade Veiga de Almeida. A produção, realizada durante a quarentena, tem o formato híbrido, que mescla teatro, série, cinema com cenas ao vivo, além de intervenções ao vivo.

O Teatro Vivo em Casa, da Vivo, exibe no dia 31, a montagem "Uma Mulher Só". Os ingressos são gratuitos e limitados, disponíveis no Instagram @vivo.cultura. A transmissão acontece via streaming, sempre às 20h.

O grupo de teatro encara pela primeira vez o formato digital para apresentar a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, no Teatro Aliança Francesa. As sessões serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, a partir de 31 de outubro, todo sábado, às 19h, com uma peça diferente a cada semana. Os ingressos têm preços populares a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA, iniciativa que auxilia a manutenção do grupo nesse momento difícil para a área cultural devido a pandemia. Mais informações em grupotapa.com.br/SOS/.

A 2ª Mostra de Teatro Nilza Maria segue até 1º de novembro. Com apresentações todos os dias, a mostra ocorre nos teatros Da Paz e Waldemar Henrique, mas apenas nos espetáculos do Teatro Estação Gasômetro será permitida gratuitamente a entrada de até 100 pessoas. O último espetáculo será “Pinóquio”, da In Bust, em homenagem ao ator Cláudio Barradas, no dia 1º de novembro, no Teatro Waldemar Henrique.

A primeira adaptação teatral brasileira para “Dogville”, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier, celebra 2 anos de sua estreia com apresentação on-line gratuita, nos dias 2 e 3 de novembro, às 19h, pelo Canal da peça no YouTube e página do espetáculo no Facebook.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingos, até 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site http://www.tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de outubro e novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial online, em outubro e novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

Literatura

Na semana em que se comemora o Dia do Livro (29), o Sesc oferece apresentações on-line gratuitas de escritores, poetas, contadores de histórias e outros artistas da palavra, que normalmente se apresentariam de forma presencial em 24 estados do país. O público pode conferir as atrações virtuais nas plataformas digitais do Sesc, como no canal do YouTube e no Facebook do Arte da Palavra.

Nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, o autor João Anzanello Carrascoza, um dos nomes mais notáveis da literatura brasileira contemporânea, participará do Clube Literário Virtual do SESI-SP. O encontro, gratuito, será transmitido ao vivo no canal do YouTube do SESI-SP e o público poderá interagir e participar do bate-papo virtual com o autor por meio do chat.

João Anzanello Carrascoza é um dos principais escritores brasileiros da atualidade (Divulgação)

O projeto “Que História Contar” traz uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, até 31 de outubro. Todos os dias, às 10h, uma obra diferente é contada, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Indicado para crianças a partir de 3 anos. Os ingressos vão de R$ 7,50 a R$ 15 e podem ser adquiridos no site http://sympla.com.br e o conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro.

O Itaú Unibanco apresenta "Live para uma Criança" todos os sábados de outubro, às 16h, com leituras de livros infantis, música e conversas com especialistas em leitura. A transmissão acontece pelos perfis do banco no Facebook e YouTube.

Festival Literário de Araxá ocorre até 1º de novembro, nas telas do Youtube, Facebook e Instagram, em programação contínua, 24 horas por dia.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Cursos, palestras e oficinas

O projeto de extensão da Universidade Federal do Pará debate, nesta quinta-feira, 29, às 19h, as “Políticas públicas de turismo e cultura como fatores de aproximação entre Belém do Pará e Cabo Verde”, com participação do professor Dr. Paulo Pinto, da Factur/UFPA e o vereador e multi-instrumentista, Manuel di Candinho, de Cabo Verde. Live com transmissão pelo Facebook e Youtube.

Na 2ª Feira Gastronômica do Bem, 15 Chefs de Cozinha oferecerão um prato de sua autoria para ser comercializado no local a preço único de R$ 20. O evento vai ser realizado neste sábado, 31 de outubro, das 10h às 22h, no Shopping Bosque Grão Pará.

A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on-line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link.

Editais e Concursos

O “Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua”, está com inscrições abertas somente para mulheres até 31 de outubro. Para participar, basta gravar o seu vídeo e enviar através de formulário disponível no site. As melhores performances recebem premiação em dinheiro, de R$ 1 mil, R$ 600 e R$ 400, para as três primeiras colocadas. O evento ocorre de 29 de outubro a 1º de novembro e fará uma homenagem a Dina Di, a Rainha do Rap.

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais recebe inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site http://academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2021/.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o " 1°Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no FEST ALTER 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site www.p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.