O Liberal chevron right Cultura chevron right

Aline Campos e Ana Paula Renault estão no Paredão do BBB 26

Marcelo atendeu ao telefone dourado e está imune ao próximo Paredão

Estadão Conteúdo
fonte

Dois Camarotes do BBB 26 nesta segunda-feira, 12 (Globo/ Beatriz Damy)

O Big Fone tocou pela primeira vez no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. Marcelo atendeu ao telefone dourado, garantindo imunidade ao próximo Paredão, que será formado neste domingo, 18. Além disso, ele teve a chance de indicar outro participante para a berlinda.

Marcelo indicou Aline Campos ao Paredão. Ele justificou a decisão pela falta de aproximação e entrosamento entre eles. O brother também ressaltou que não percebeu movimentação de jogo por parte da sister nos primeiros dias de confinamento.

"A gente não teve uma aproximação. É um momento de conhecimento e eu não achei que a gente se entrosou muito", afirmou Marcelo. Ele acrescentou que "não percebi uma movimentação de jogo" por parte de Aline.

Aline Campos indicou Ana Paula Renault no contragolpe

Seguindo a dinâmica, a pessoa emparedada pelo Big Fone tem direito a um contragolpe e deve indicar outro participante ao Paredão. Aline Campos, então, escolheu Ana Paula Renault.

A sister justificou sua escolha afirmando que teve uma conversa com Ana Paula. "Ela deixou claro que a gente não tem conexão", disse Aline, destacando a dificuldade de ter um relacionamento mais aberto e saudável.

Paredão do BBB 26: próximos passos

Até o momento, Aline Campos e Ana Paula Renault estão no Paredão. Nesta sexta-feira, 16, o líder Alberto Cowboy deverá escolher cinco participantes para a dinâmica "Na Mira do Líder". No domingo, 18, o Paredão será totalmente formado pelo líder e pelo restante da casa.

Entenda a dinâmica do Big Fone

O público teve a chance de escolher qual dos três telefones tocaria por meio de uma votação: o prateado, que fica perto da academia; o azul, perto da piscina; ou o dourado, próximo à sala. O telefone vencedor foi o dourado, que foi atendido por Marcelo.

TV

BBB 26

PAREDÂO
Cultura
