Alice Salazar chega a Belém e conversa com exclusividade sobre maquiagem e influência na web

A influenciadora Alice Salazar está em Belém nesta quarta-feira (27), para contar alguns truques de maquiagem e conversar com fãs paraenses. Antes de se encontrar com o público no Shopping Bosque Grão-Pará, ela conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

Sempre antenada nas tendências, Alice Salazar se destacou na web quando tudo ainda ‘era mato’, em 2010. Com carisma e desenvoltura, ela conquistou o público, passou a empreender e hoje é referência em influência e maquiagem, são mais de 230 milhões de visualizações só no Youtube.

VEJA MAIS

Confira a entrevista:

Belém é um lugar muito quente, as pessoas aqui estão sempre suando muito, qual dica que tu dás para quem quer manter a maquiagem por mais tempo na pele?

AS: Belém realmente possui um clima desafiador para a maquiagem, devido ao calor e à umidade. Minha dica essencial para quem deseja manter a maquiagem intacta nessas condições é investir em produtos de longa duração na pele. Aplique bruma fixadora e hidratante antes da base e também blindagem. Em seguida, uma base de qualidade que tenha alta fixação. Finalize com bruma, mais uma vez, para garantir que a maquiagem permaneça no lugar, mesmo sob o calor intenso. Passar ligeiramente um pouco de gelo no rosto, antes de toda a maquiagem, pode ser uma boa opção, pois refresca a pele e adia o calor.

Ao longo dos anos, fostes inovando nas tuas técnicas e compartilhando esses momentos. Assim como o teu público também foi amadurecendo, percebes esse movimento na web ou o teu público é bem misto, com várias faixas etárias?

AS: Ao longo dos anos, tanto minhas técnicas de maquiagem quanto meu público passaram por uma evolução notável. Inicialmente, meu público era mais jovem e menos diversificado. No entanto, com o tempo, percebemos que a maquiagem é para todos, independentemente da idade, gênero ou experiência. Meu público tornou-se incrivelmente variado, com pessoas de diferentes faixas etárias, níveis de habilidade e origens. Essa diversidade enriqueceu minha jornada e me motivou a continuar inovando e compartilhando meu conhecimento.

- De que forma percebestes que a maquiagem podia ser o caminho que dá lucros?

AS: A percepção de que a maquiagem poderia ser lucrativa surgiu quando percebi o impacto positivo que a maquiagem tinha na autoestima das pessoas. Vi como a maquiagem pode transformar não apenas a aparência física, mas também a confiança e o bem-estar emocional das pessoas. Isso me inspirou a transformar minha paixão em uma carreira, criando conteúdo educativo e produtos de beleza que ajudam as pessoas a se sentirem mais confiantes e bonitas. Comecei a pensar na minha própria linha de maquiagem em 2011. E desde lá venho empreendendo na área, com franquias espalhadas por todo o Brasil. Belém tem uma loja muito importante para a nossa rede: a nossa Alice Salazar Store Belém! É um sucesso!

A Alice Salazar surgiu há anos como produtora de conteúdo, e é um perfil que não deixas sumir, mesmo com outras atribuições como empresária, palestrante... Hoje, produzes muito conteúdo sobre moda, como esse nicho desperta teu interesse?

AS: A moda sempre foi uma área que me fascinou, pois está intrinsecamente ligada à maquiagem. Afinal, a maquiagem e a moda muitas vezes andam de mãos dadas para criar looks completos e deslumbrantes. Explorar o mundo da moda permite oferecer aos meus seguidores uma visão holística da beleza e do estilo. Além disso, é uma oportunidade emocionante de experimentar novas tendências e expressar minha criatividade de maneiras diferentes, comparando looks que poderiam ser um desastre e que, com poucas mudanças, acabam ficando muito legais!

Se pudesses dar uma dica para que a make não tenha erro, qual seria?

AS: Focar na preparação da pele. Uma pele bem cuidada é a base para qualquer maquiagem de sucesso. Certifique-se de hidratar a pele, escolher produtos adequados ao seu tipo de pele e finalizar com uma bruma para manter tudo no lugar. Lembre-se de que uma pele saudável e bem preparada proporcionará um quadro perfeito para sua maquiagem brilhar.