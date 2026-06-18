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Alice Oseman, criadora de 'Heartstopper', é confirmada na Bienal do Livro de SP

Estadão Conteúdo

Alice Oseman, ilustradora e escritora, além de criadora de Heartstopper, está confirmada na 38ª edição da Bienal do Livro de São Paulo. Ela estará presente em mais de um dia do evento que se dá entre 4 e 13 de setembro.

No sábado, 5, ela participa de uma conversa a respeito da série de livros, cujo sexto volume estreia em julho. Ainda, no dia 7, segunda-feira, a autora debate a HQ Hoje Eu Quero Voltar Sozinho ao lado de Daniel Ribeiro e Bruno Freire.

Os fãs também terão a chance de conhecer Oseman em uma sessão de autógrafos, com senhas limitadas. Ainda sem informações, detalhes devem ser revelados em breve.

Ao fim de suas estadia no Brasil, a autora também participará de um evento no Rio de Janeiro, com detalhes a serem divulgados.

Autores e novidades

Além de Oseman, outros nomes já foram confirmados, dentre eles, Lynn Painter, Danielle L. Jensen, Leia Stone, Leonor Carvalho, Lesley-Ann Jones, Courtney Henning Novak e SenLinYu. Clique aqui para conferir os demais escritores anunciados.

Ainda, a edição de 2026 vai contar com esquema de cashback do valor pago no ingresso de até 100%. A quantia será revertida em créditos para compra de livros no evento.

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