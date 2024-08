Alice Braga critica presença de influenciadores na atuação: "Revoltada"

A atriz brasileira Alice Braga, atualmente no elenco de "Matéria Escura", série do Apple TV+, expressou sua insatisfação com a crescente presença de influenciadores digitais no mundo da atuação. Segundo ela, a migração de criadores de conteúdo das redes sociais para papéis em filmes, séries e novelas tem gerado grande preocupação.

“Ficar fazendo vídeo para ganhar seguidor, para você conseguir ser chamado para um teste, é de uma brutalidade com a profissão do ator, de uma agressividade com o que é ser o ator e com o indivíduo, com a pessoa que escolheu essa profissão, muito grande. Eu fico revoltada”, declarou a atriz.

Alice também destacou como essa tendência pode prejudicar o surgimento de novos talentos: “Você tira a possibilidade de atores incríveis serem descobertos porque eles não têm seguidores. O nível de ansiedade absolutamente desnecessário em uma profissão que basicamente é a exposição, que é o se jogar e viver o presente. Eu sou tímida, por exemplo”, acrescentou durante sua participação no podcast Mamilos.

Número de seguidores impacta testes de elenco

Esta não é a primeira vez que Alice Braga aborda o tema. Em 2021, a atriz já havia manifestado preocupação com o impacto das redes sociais na escolha de elencos. Ela revelou que as produtoras estavam exigindo informações sobre o número de seguidores dos atores, o que, segundo ela, influenciava diretamente no processo de seleção.

“Na minha geração, existe essa demanda da mídia social. De você ter que ter um Instagram, seguidores. Inclusive, é um problema isso para vários atores porque começaram a pedir número de seguidores para fazer um teste. Isso é um absurdo, não deveria ser medida para fazer qualquer coisa”, afirmou na época.

Apesar das críticas, Alice Braga deixou claro que não tem preconceito em relação a quem utiliza as redes sociais: “Não tenho nenhum preconceito e julgamento de quem faz, porque é natural. E faz bem! Eu acompanho atores que são amigos meus, que postam no Instagram, eles mantêm uma relação com os fãs muito legal. Mas eu não tenho isso em mim, eu sou muito hippie”, explicou.

“Essa coisa da tecnologia, de tweetar, eu esqueço… É um jeito meu. Eu tenho vontade de botar um pouco mais de gerar comunicação com os fãs, mas como isso não é natural meu, não quero que seja uma coisa falsa”, finalizou a atriz.