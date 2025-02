Alegorias da Grande Rio ganham forma: barcos e cerâmica marajoara são destaques

A preparação para o desfile da Grande Rio, que este ano homenageia o Pará com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, no dia 4 de março, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, está a todo vapor.

Faltando pouco mais de um mês para o desfile, os carros alegóricos estão em fase de finalização, alguns deles já nos retoques finais. Entre as alegorias se destacam as reproduções de barcos e da rica cerâmica marajoara. No barracão da Grande Rio, também sobressaem elementos da flora e da fauna amazônica esculpidos em madeira, como lagartos, que provavelmente farão parte de algum carro alegórico.

Entre as personalidades paraenses confirmadas para o desfile da escola carioca estão as atrizes Alane Dias e Dira Paes, as cantoras Fafá de Belém, Naieme e Dona Onete, além da influenciadora Pamela Caroline. Outras estrelas como Paolla Oliveira e Patrícia Poeta também marcarão presença.

