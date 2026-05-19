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Alceu Valença traz show da turnê '80 Girassóis' com cenografia inédita a Belém

Show será realizado no Hangar Centro de Convenções, no dia 30 de maio, com proposta visual inspirada em cinema, teatro e artes plásticas

O Liberal
fonte

Alceu Valença durante aprensetação de sua nova turnê (Rogerio Vonkruger)

Belém receberá, no próximo dia 30 de maio, a nova turnê de Alceu Valença, no Hangar Centro de Convenções. A apresentação aposta em uma proposta que une música e elementos visuais, com direção de arte e cenografia. O espetáculo utiliza referências do cinema, teatro, literatura e artes plásticas para compor a experiência no palco. Um dos destaques da cenografia é um grande girassol, criado como metáfora para os 80 anos do artista pernambucano.

A estrutura visual também reúne imagens do filme “A Luneta do Tempo”, dirigido pelo próprio Alceu, além de homenagens a nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. O show ainda incorpora referências de artistas como Ariano Suassuna, J. Borges, Bajado, Marisa Lacerda e Getúlio Maurício.

Turnê de Alceu Valença já passou por capitais brasileiras

A turnê já percorreu cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Florianópolis, Curitiba e Recife antes de chegar à capital paraense.

Segundo a produção, a proposta do espetáculo é explorar diferentes linguagens artísticas ao longo da apresentação, combinando música e narrativa visual no palco. A turnê é apresentada pelo Banco do Brasil e produzida pela PECK e MV Produções.

Veja o que marca a nova turnê de Alceu Valença

  • Direção de arte assinada pelos estúdios Oblíquo e Radiográfico;
  • Cenografia inspirada em cinema, teatro e artes plásticas;
  • Referências a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro;
  • Imagens do filme “A Luneta do Tempo”;
  • Homenagem aos 80 anos de Alceu Valença.

No palco, Alceu estará acompanhado por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).

Ingressos

As entradas  já estão à venda no site oficial alceuvalenca.com.br. Os valores do 4º lote partem de R$ 113 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira). 

 
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