Alceu Valença traz show da turnê '80 Girassóis' com cenografia inédita a Belém
Show será realizado no Hangar Centro de Convenções, no dia 30 de maio, com proposta visual inspirada em cinema, teatro e artes plásticas
Belém receberá, no próximo dia 30 de maio, a nova turnê de Alceu Valença, no Hangar Centro de Convenções. A apresentação aposta em uma proposta que une música e elementos visuais, com direção de arte e cenografia. O espetáculo utiliza referências do cinema, teatro, literatura e artes plásticas para compor a experiência no palco. Um dos destaques da cenografia é um grande girassol, criado como metáfora para os 80 anos do artista pernambucano.
A estrutura visual também reúne imagens do filme “A Luneta do Tempo”, dirigido pelo próprio Alceu, além de homenagens a nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. O show ainda incorpora referências de artistas como Ariano Suassuna, J. Borges, Bajado, Marisa Lacerda e Getúlio Maurício.
Turnê de Alceu Valença já passou por capitais brasileiras
A turnê já percorreu cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Florianópolis, Curitiba e Recife antes de chegar à capital paraense.
Segundo a produção, a proposta do espetáculo é explorar diferentes linguagens artísticas ao longo da apresentação, combinando música e narrativa visual no palco. A turnê é apresentada pelo Banco do Brasil e produzida pela PECK e MV Produções.
Veja o que marca a nova turnê de Alceu Valença
- Direção de arte assinada pelos estúdios Oblíquo e Radiográfico;
- Cenografia inspirada em cinema, teatro e artes plásticas;
- Referências a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro;
- Imagens do filme “A Luneta do Tempo”;
- Homenagem aos 80 anos de Alceu Valença.
No palco, Alceu estará acompanhado por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).
Ingressos
As entradas já estão à venda no site oficial alceuvalenca.com.br. Os valores do 4º lote partem de R$ 113 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).
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