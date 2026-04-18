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Alba Mariah celebra as criações musicais de Chico Sena em show na Cidade Velha

Cantora mostra interpretações pessoais a canções do irmão e a músicas que ele gostava de cantar ao público, como parte de um projeto cultural de resgate da obra dessa artista que cantou para Belém

Eduardo Rocha
fonte

Alba Mariah: toda a emoção de interpretar canções de Chico Sena ao público de Belém (Foto: Grazi Caliman)

Muito mais que irmãos, a cantora Alba Mariah e o cantor e compositor Chico Sena, falecido precocemente em 27 de abril de 1986, sempre tiveram uma relação muito forte entre eles e com Belém do Pará. E isso se traduz na carreira artística desses dois artistas paraenses, como o público vai poder conferir no show "Rastro de Saudade", que a cantora vai apresentar neste sábado (18), a partir das 20h30, na Casa Apoena, no bairro histórico da Cidade Velha, em Belém. O show marca o lançamento oficial do álbum em homenagem à obra de Chico Sena. Nessa apresentação, a cantora vai interpretar músicas de Chico Sena e canções que ele gostava de cantar. 

Dessa forma, Alba mostra uma parte da obra de Sena para quem ainda não conhece o trabalho musical do autor de "Flor do Grão Pará", canção-símbolo de Belém, e ainda o público tem oportunidade de assistir à performance de uma das grandes intérpretes da música paraense. Chico Sena faleceu aos 25 anos de idade, ou seja, há 40 anos, deixando um rastro de uma saudade pulsante.

image Chico Sena: rastro de saudade na música paraense (Foto: Acervo Pessoal)

Esse show faz parte do projeto de Alba Mariah, lançado em áudio com oito canções para celebrar a arte de Chico Sena. Em memória do irmão, Alba gravou essas músicas e as lançou em três volumes. O primeiro em 12 de janeiro deste ano, data do aniversário da cidade de Belém, dada a canção imortal de Chico, "Flor do Grão Pará". O segundo volume foi lançado em 18 de fevereiro, por ocasião do aniversário de 60 anos de Alba Mariah. E o último volume, em 7 de abril, quando Chico, se vivo estivesse, completaria 65 anos. 

O projeto contempla as músicas de Sena: "Rastro de Saudade", "Lobo Mau", "Flor do Grão Pará", "Cuíra (vinheta) - Portão do Mar", "Leonor", "Cometa (vinheta)", "Porto do Sal" e "Rua Solidão". Elas foram gravadas no Ponto de Cultura A Casa da Luna, gerenciado por Alba Mariah, na Feira do Açaí, em Belém. No show, Alba Mariah vai cantar com João Daibes no piano, Taylan no baixo, William Jardim na guitarra, Tomas Vieira na bateria e Tiago Amaral no clarinete. 

Entrega

Alba Mariah conta que o show pelos 40 anos da morte do compositor partiu da canção-título "Rastro de Saudade", música de Chico Sena. "A minha função como irmã e como guardiã da obra dele, uma das guardiãs da obra dele, é fazer o possível para que ele não caia no esquecimento", ressalta a cantora. No show, são 23 músicas, incluindo as oito do álbum, e as que Chico gostava de cantar. No caso, de Fagner, João Bosco, Chico Buarque de Hollanda, Luiz Melodia, Roberto Carlos, César Teixeira e Antenor Bogéa, ambos do Maranhão, e mais os parceiros João de Jesus Paes Loureiro, Ruy Barata, Zé Pretinho, Marco André e outros nomes da música paraense. 

Com a atitude de preservar a memória musical brasileira, em especial, paraense, Alba Mariah pretende em breve fazer uma homenagem a Ruy Barata e Paulo André Barata. Ela defende um trabalho mais intenso de divulgação da obra dos compositores paraenses, como chegou a vivenciar na França, onde ela própria falava aos estudantes sobre as lendas da Amazônia a partir de canções do maestro Waldemar Henrique. Sobre Chico Sena, Alba diz que ele tem "uma obra atemporal, com traços regionais". Para ela, Chico foi um "cronista do seu tempo, das suas crenças, do seu amor".

Chico Sena nasceu na cidade de Abaetetuba, em 7 de abril de 1961. Ainda adolescente, mergulhou de vez na música, cantando, tocando, compondo, inclusive, com parcerias do naipe de Paulo André Barata, Príncipe, Alfredo Reis e Ademir do Cavaco. Ele era canhoto e aprendeu a tocar violão observando um irmão manejando o instrumento e, ainda, se valendo de um espelho para adaptar as posições nesse objeto musical. 

A trajetória musical de Chico Sena legou um verdadeiro hino de amor a Belém do Pará por meio da canção "Flor do Grão Pará". Essa música se tornou conhecida desde os anos 1980 (no disco VI Festival da FCAP 1985/86), e revela um amor único pela capital paraense. 

Serviço:
Show 'Rastro de Saudade', com a cantora Alba Mariah
Em 18 de abril de 2026, às 20h30
Na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171,
bairro Cidade Velha, Belém (PA)
Mesas e ingressos: (91) 98198-0981
Informações: (91) 98429-5234 / (91) 98213-6071

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cultura

sho 'rastro de saudade', com alba mariah
Cultura
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