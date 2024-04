Alane vem a Belém na próxima quinta-feira, 25, para reencontrar torcida; saiba a hora

Alane Dias, do BBB 24, vai desembarcar em no Aeroporto Internacional de Belém na próxima quinta-feira, 15, às 16h20. Após ser a paraense que foi mais longe no reality show, a atriz e bailarina já havia comunicado a seus seguidores no último sábado, 20, que ainda não havia conseguido vir ao Pará devido a compromissos de trabalho, mas que estava ansiosa para reencontrar os conterrâneos. Enfim, a data chegou. A informação foi confirmada por Carol Costa, amiga da paraense.

Alane Dias, tem 24 anos, e é natural de Belém. Bailarina e modelo, ganhou destaque ao ser coroada "Rainha das Rainhas" do Carnaval paraense aos 18 anos. Em 2023, ela mudou-se para São Paulo para estudar Teatro e realizar o sonho de ser atriz. Antes dela, Kamilla Salgado foi quem foi mais longe no programa. Ela saiu do BBB 13, no décimo Paredão, ficando em 7º lugar geral.