Alane Dias recebe 'Votos de Aplausos" na Alepa por trajetória no BBB 24

A trajetória da paraense Alane Dias no BBB 24 foi surpreendente para os seus conterrâneos. Chegando em 4ª lugar geral desta edição, agora a ex-sister vive novos momentos fora da casa. Para celebrar esse feito e toda a sua caminhada no programa da TV Globo, a paraense recebeu Votos de Aplausos na Alepa (Assembleia Legislativa do Estado do Pará), na semana passada, a partir de requerimento da deputada estadual Paula Titan.

Vale lembrar que Alane foi a paraense que chegou mais longe em todas as edições do Big Brother Brasil.

“Assim, Alane foi a primeira paraense a chegar tão longe no programa, além disso, representou o Estado do Pará de forma comprometida, inteligente, sensível e com muita simplicidade, mostrado nossa cultura, música, dança, gastronomia, em rede nacional, sendo inclusive, bailarina, atriz e vencedora do Concurso Rainhas das Rainhas do ano de 2018. Dessa forma, considerando a valiosa conquista da paraense Alane Dias e o destaque ao Estado do Pará, solicitamos que este Poder Legislativo manifeste VOTOS DE APLAUSOS”, dizia parte do requerimento enviado ao órgão.

Alane Dias, tem 24 anos, e é natural de Belém. Bailarina e modelo, ganhou destaque ao ser coroada "Rainha das Rainhas" do Carnaval paraense aos 18 anos. Em 2023, ela mudou-se para São Paulo para estudar Teatro e realizar o sonho de ser atriz.

Antes dela, Kamilla Salgado foi quem foi mais longe no programa. Ela saiu do BBB 13, no décimo Paredão, ficando em 7º lugar geral.