Agora na Globo, Marcos Mion grava com Tata Werneck para o Lady Night

Ele está com tudo! O apresentador Marcos Mion chegou na Rede Globo com o pé direito. Sua estreia na nova casa foi em grande estilo e com direito a muito improviso e bom humor, gravando a participação na nova temporada do Lady Night, que estreia em outubro no canal. Ao lado de Tata Werneck, Mion se divertiu na tarde de ontem com os quadros do programa.

"Foi para isso que eu estudei tantos anos... Estou muito feliz e honrado de fazer parte disso e espero que eu responda à altura", contou o apresentador sobre sua chegada ao Multishow e à Globo.