Agora Mestre de Cultura do Pará, Ronaldo Silva lança novo disco 'Maquinista'

O músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, lançou na última sexta-feira (8) o álbum “Maquinista" em todas as plataformas digitais. O trabalho integra a coleção Rios do Mundo, do selo Porangareté, e foi realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem com produção musical de Allan Carvalho.

O lançamento acontece no mesmo ano em que Ronaldo Silva recebeu da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT/PA) o título de Mestre de Cultura do Estado, em reconhecimento à sua trajetória artística e à preservação dos saberes tradicionais da região.

“Maquinista" reúne composições autorais que resgatam referências da infância do artista no município de Ourém, mesclando ritmos como carimbó, retumbão, ladainhas e elementos do cancioneiro popular amazônico. As gravações incluem sons captados em ambientes naturais e arranjos minimalistas que dialogam com o repertório tradicional paraense.

A coleção Rios do Mundo é uma série musical que conecta culturas ribeirinhas de diferentes regiões, destacando o papel simbólico e cultural dos rios. Cada obra é desenvolvida a partir de vivências nos territórios retratados, reunindo ritmos tradicionais, experimentações sonoras e narrativas orais.

Entre os trabalhos já lançados na coleção estão os singles “Odivelas”, “Abre Caminho” e “Manjericão”, além de produções com mestres da cultura popular como Tia Fausta, Tia Nega e Mestre Piticaia. Também fazem parte registros de manifestações como o Boi de Máscara de Odivelas, compondo um mapeamento colaborativo das tradições culturais do Pará.