O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste domingo (03)

MÚSICA

Feijoada

| O quê: Shows de Juliana Sinimbu e Mar Cesar

| Onde: Blvd. Castilhos França, 550

| Hora: A partir das 14h

| Informações: @cervejariacaboca

Varandinha

| O quê: Varandinha do Manga com shows de Papo em Off, Beto & Naldo, Leozinho e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir de 17 horas

| Informações: @mangajambu

Seresta

| O quê: “Bingão” com show da banda Kalando Pop e DJ Sandro Guilherme

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir de 18 horas

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681.

Rock Clássico

| O quê: Johnny Paulino (especial Pop Rock e Rock Nacional)

| Onde: Studio Pub (Rua Pres. Pernambuco, 277, Batista Campos)

| Hora: A partir das 21h

| Ingressos: Couvert artísitco a R$7,90.

| Informações: @studiopubbelem

Belo

| O quê: Belo Dia Belém com shows de Belo, Hungria, Nosso Tom e DJ Assayag

| Onde: Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, n° 5232).

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de 50 (vendas presenciais e online pelo Ticketou)

| Informações: 91 982130059 / 99200-8011

ARRAIAL

Pavulagem

| O quê: 4º Arrastão do Arraial do Pavulagem

| Onde: Concentração: Praça da República

| Quando: 03 de julho de 2022

| Hora: 9h

| Gratuito

Revoada

| O quê: Apresentações de Cordões de Pássaros e Bichos

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa - Centur

| Quando: Até 03 de julho de 2022

| Hora: Às 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @teatromargaridaschivasappa

Augusto Corrêa

| O quê: XXXII Feira da Cultura Popular-Arraial do Urumajó com shows de Arraial do Pavulagem, Super Pop, Barracão do Xote, Tropa do Forró e Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas e mais

| Onde: Praça central de Augusto Corrêa

| Quando: De 30 de junho a 03 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @prefeituradeaugustocorreapa

TEATRO E DANÇA

Ballet Clássico

| O quê: Festival Nacional de Ballet Clássico (FENABAC) com realização de workshops, mostra de dança e arte na rua

| Quando: 1º a 03 de julho de 2022

| Inscrições e informações: @cia.bellaart

Afogados

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 30 de junho, 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de julhode 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

Malandragem

| O quê: Espetáculo Sagrada Malandragem

| Onde: Bar Canto do Zé (Tv. de Breves, 139 - Cidade Velha, Belém)

| Hora: 19 horas

| Quando: 29 de junho a 03 de julho de 2022

| Informações: @sambadeze

Entrelinhas

| O quê: Espetáculo Entrelinhas

| Onde: Teatro Universitário Cláudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 - Umarizal)

| Hora: 19h30

| Quando: 30 de junho, 01, 02, 03 de julhode 2022

| Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

| Informações: @tucbbarradas

Geni

| O quê: Espetáculo Geni de todas as Almas

| Onde: Theatro da Paz (Rua da Paz, s/nº, Praça da República – Belém)

| Hora: 20h

| Ingressos: A partir de R$ 30 (venda na bilheteria do teatro ou online)

| Informações: www.tiagodepinho.com

EXPOSIÇÕES

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

Paisagens

| O quê: Exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura

| Onde: Kamara Kó Galeria (Tv. Frutuoso Guimarães, 611 - Campina, Belém)

| Hora: Qui e Sex: 15h às 18h; aos sábados: 10h às 13h

| Quando: Até 23 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @kamarakooficial

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br