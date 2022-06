ETDUFPA apresenta 'Senhora dos Afogados' até o dia 10 de Julho, no Espaço das Artes de Belém

O clássico de Nelson Rodrigues, "Senhora dos Afogados", estreia hoje, 30, às 18h com segunda sessão às 20h, no Espaço das Artes de Belém. A montagem é resultado da disciplina de prática de montagem e criação de espetáculo da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA). Com direção das professoras Karine Jansen e Larissa Latif, o espetáculo segue em cartaz até o dia 10 de julho, nos dois horários.

A peça reúne 40 estudantes dos cursos técnicos de teatro, figurino e cenografia e equipe técnica, conta a professora Karine Jansen. Sobre a escolha da obra, destaca que Nelson Rodrigues é uma referência no teatro brasileiro e o enredo trabalha questões que revelam os segredos da tradicional família Drummond, formada por Misael, o juiz, sua mulher, Eduarda, os filhos do casal e a mãe de Misael.

"18 atores que se dividem em dois elencos revezando os personagens, 22 técnicos entre direção, sonoplastia, figurino, cenografia, iluminação e dramaturgia. A peça é inspirada no mito de Electra, que inspirou Jung a desenvolver o complexo de Electra. O enredo trata do afogamento de Clarinha, filha mais nova da família Drumond. Paira a dúvida se foi acidente ou suicídio. Concomitante a esse fato, um assassinato cometido há 19 anos pesa sobre Misael o patriarca da família. A filha mais velha, desenvolve um amor doentio pelo pai e rivaliza com a mãe. O desenvolvimento desses fatos é surpreendente", afirma a diretora.

Questionada sobre a principal inspiração para a escolha da temática, Jansen revela que foi uma montagem realizada na década de 90 e que os instigou a realizar a versão de 2022. "Em 1990, o grupo Experiência, com a direção do Cacá Carvalho e Wlad Lima fez uma emblemática montagem de 'Senhora dos Afogados', lá no Solar da Beira. Esse trabalho foi a nossa maior inspiração, apesar de nosso trabalho ser bem diferente, trabalhei com esse espetáculo em meu coração", recordou.

Entre ensaios e aulas, o espetáculo levou quatro meses para ficar pronto. Karine relembrou que os alunos utilizaram as técnicas de atuação de Constantin Stanislavski e posteriormente na disciplina de criação de espetáculo fizeram a montagem das cenas. "Neste momento, junta-se os alunos de cenografia, com o projeto cenográfico. Os alunos de figurino, com os croquis. Os alunos de dramaturgia apresentam a versão final do texto. Aprovamos tudo, ajustamos e partimos para a montagem do espetáculo", arguiu.

Para a diretora, o maior desafio da montagem é alinhar as ideias criativas, pois são 40 pessoas envolvidas no processo. No entanto, segundo ela, foi possível e o público pode esperar um espetáculo envolvente e surpreendente. "O maior desafio da montagem é dirigir uma equipe grande, com pessoas criativas e cheias de ideias, pois temos que chegar a uma poética coesa no espetáculo", finalizou.

Serviço

Espetáculo: "Senhora dos Afogados"

Local: Espaço das Artes, rua Tiradentes,35, próximo à praça da República, em Belém.

Data: de 30 de junho a 10 de julho

Horário: 18h e 20h

Ingressos: R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia de estudante. Gratuidade para idosos a partir de 60 anos, e para estudantes e servidores da ETDUFPA.